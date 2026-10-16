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F1: GP dos EUA terá chapéu de caubói gigante com bar e mira recorde mundial; confira detalhes

Estrutura de aproximadamente 23 metros de altura será instalada no Circuito das Américas, em Austin, e poderá entrar para o Guinness World Records

Alex Harrington
Publicado:
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 terá uma atração inusitada fora das pistas neste fim de semana. O Circuito das Américas (COTA), em Austin, está finalizando a construção de um chapéu de caubói gigante, com aproximadamente 23 metros de altura, que contará com um bar em seu interior e poderá estabelecer um recorde mundial.

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A estrutura, fabricada em fibra de vidro, ficará localizada na Lone Star Land, área de entretenimento do circuito dedicada à cultura do Texas. Um representante do Guinness World Records deverá inspecionar a construção nesta quinta-feira, antes do início das atividades do GP, para avaliar a tentativa de recorde.

 

A ideia partiu de Bobby Epstein, presidente do COTA, que pretende transformar o chapéu em um ponto turístico permanente, capaz de atrair visitantes mesmo quando a F1 não estiver na cidade.

"Achei que o circuito deveria ter uma atração turística com algum tipo de recorde do Guinness", declarou Epstein ao The Athletic.

O dirigente também explicou a escolha do formato, inspirado em um dos principais símbolos culturais do Texas.

"Em vez de uma tenda convencional, por que não construir um chapéu de caubói de 75 pés [aproximadamente 23 metros]?", questionou. A expectativa é que a estrutura permaneça instalada durante todo o ano, e não apenas no fim de semana da corrida.

Atualmente, o Guinness não possui uma categoria específica para o maior chapéu de caubói do mundo, o que poderá abrir caminho para um novo recorde, caso a tentativa seja reconhecida oficialmente. Para efeito de comparação, uma escultura de bota de caubói em San Antonio, também no Texas, possui 10,74 metros de altura, menos da metade da nova atração de Austin.

Além do chapéu gigante, a Lone Star Land oferece atividades relacionadas à cultura do Velho Oeste, incluindo apresentações de dança country e demonstrações com laços. O GP dos Estados Unidos também contará com outras atrações para os torcedores, como a exposição de um carro da Williams com pintura inspirada em personagens da Marvel.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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