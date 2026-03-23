Com o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã continuando a afetar o Oriente Médio e regiões próximas, mais corridas de Fórmula 1 podem ser afetadas pelo embate. Depois do cancelamento dos GPs da Arábia Saudita e Bahrein, as etapas do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi agora correm o risco de não acontecer em 2026.

Segundo o jornal austríaco oe24, a corrida em Baku, que acontece no dia 26 de setembro, é a que tem maior chance de cancelamento, principalmente pelo país da região do Caucáso fazer fronteira com Irã, o que poderia representar um risco de segurança para equipes, pilotos e profissionais envolvidos na F1.

No entanto, mesmo os GPs do Catar e de Abu Dhabi, as últimas duas etapas do ano, ainda estão sob risco de serem canceladas caso o conflito no Oriente Médio continue a afetar os países da região. No entanto, o paddock está mais seguro que essas duas corridas irão acontecer.

Caso essas três corridas sejam canceladas, junto de Arábia Saudita e Bahrein, o calendário de 2026 do Campeonato Mundial diminuiria de 24 corridas para 19, contando as etapas já realizadas (Austrália e China).

O oe24 também destaca que o cancelamento dessas provas pode representar uma perda ainda maior de faturamento para a F1, já que o cancelamento de Bahrein e Jeddah causou prejuízo de 100 milhões de euros (Cerca de R$ 609 milhões), para os detentores dos direitos comerciais.

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