F1: Continuidade do conflito no Oriente Médio ameaça GPs do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi
Segundo o jornal austríaco oe24, embate bélico entre EUA, Israel e Irã pode afetar ainda mais o calendário da F1, com Jeddah e Bahrein já cancelados
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Com o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã continuando a afetar o Oriente Médio e regiões próximas, mais corridas de Fórmula 1 podem ser afetadas pelo embate. Depois do cancelamento dos GPs da Arábia Saudita e Bahrein, as etapas do Azerbaijão, Catar e Abu Dhabi agora correm o risco de não acontecer em 2026.
Segundo o jornal austríaco oe24, a corrida em Baku, que acontece no dia 26 de setembro, é a que tem maior chance de cancelamento, principalmente pelo país da região do Caucáso fazer fronteira com Irã, o que poderia representar um risco de segurança para equipes, pilotos e profissionais envolvidos na F1.
No entanto, mesmo os GPs do Catar e de Abu Dhabi, as últimas duas etapas do ano, ainda estão sob risco de serem canceladas caso o conflito no Oriente Médio continue a afetar os países da região. No entanto, o paddock está mais seguro que essas duas corridas irão acontecer.
Caso essas três corridas sejam canceladas, junto de Arábia Saudita e Bahrein, o calendário de 2026 do Campeonato Mundial diminuiria de 24 corridas para 19, contando as etapas já realizadas (Austrália e China).
O oe24 também destaca que o cancelamento dessas provas pode representar uma perda ainda maior de faturamento para a F1, já que o cancelamento de Bahrein e Jeddah causou prejuízo de 100 milhões de euros (Cerca de R$ 609 milhões), para os detentores dos direitos comerciais.
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