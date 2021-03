Após encerrar sua passagem pela Fórmula 1 na temporada 2020 com a Haas, o piloto francês Romain Grosjean está em negociações avançadas para fazer um teste de despedida da categoria com a Mercedes.

Grosjean, que vai correr na IndyCar em 2021, recebeu o 'convite' do time alemão após grave acidente sofrido no GP do Bahrein, quando o competidor bateu de frente contra um guard rail e ficou envolto em chamas, mas conseguiu escapar com vida.

"Tive uma ligação telefônica com eles (Mercedes) e estamos finalizando o plano. Acho que vai ser mega", disse Grosjean, que correrá a temporada 2021 da IndyCar pela equipe Dale Coyne Racing.

Entretanto, o local do teste ainda não está definido. Grosjean se mudou para os Estados Unidos devido às suas obrigações com a Indy e a temporada da categoria norte-americana começará no dia 18 de abril, no Alabama.

De todo modo, a expectativa é para que Grosjean pilote o modelo W10 utilizado pela Mercedes na temporada 2019, quando o britânico Lewis Hamilton se sagrou hexacampeão mundial de F1. Em função do regulamento desportivo, as equipes da elite do esporte a motor mundial só podem realizar testes privados, fora das sessões oficiais de pré-temporada, com carros de dois anos antes.

ALFA ROMEO 2021: Veja carro com "PINTURA INVERTIDA" e como equipe busca SAIR do FUNDO do grid

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST - F1 na Band e o 'fico' de Hamilton: o que esperar de 2021?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: