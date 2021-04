F1: Grosjean faz ajuste de banco para teste de despedida

Romain Grosjean pode estar próximo de realizar seu desejo: fazer um teste com alguma equipe para ter uma despedida real da Fórmula 1, evitando que seu acidente no GP do Bahrein seja seu último capítulo no Mundial. Nesta semana, um dos produtores de Drive to Survive revelou que filmou o francês fazendo o ajuste de banco para sua última saída com um F1.

Grosjean, que havia sido dispensado pela Haas junto com Kevin Magnussen, encerraria sua trajetória na F1 no GP de Abu Dhabi, em dezembro do ano passado. Mas seus planos foram radicalmente modificados após seu grave acidente no GP do Bahrein, que o forçou a não disputar as duas últimas etapas, sendo substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

Mas Grosjean, que passa a correr na Indy a partir deste ano com a Dale Coyne e já fez seus primeiros testes nos Estados Unidos, sempre deixou claro que não queria que o acidente fosse seu último capítulo na F1, fazendo pedidos públicos por um teste para encerrar essa trajetória.

Enquanto sua equipe, a Haas, afirmou que não tinha condições de dar essa oportunidade para Grosjean, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deixou as portas abertas para o piloto, que rapidamente agradeceu e brincou que entraria em contato com o austríaco.

Até agora, não havíamos um desenvolvimento concreto sobre isso, mas em entrevista ao podcast In the Fast Lane, o produtor executivo de Drive to Survive, James Gay-Rees, deu uma interessante atualização sobre o caso, afirmando que Grosjean já fez o ajuste de banco para a saída.

"Estávamos filmando Grosjean ajustando o assento hoje", disse Gay-Rees. "Ele vai ter sua última saída com uma equipe".

O produtor não chegou a revelar qual é a equipe que dará a chance à Grosjean, mas segundo o portal Motorsportweek, o acordo do piloto deve ser de fato com a Mercedes, com o teste sendo realizado em Silverstone com uma flecha de prata de algumas temporadas atrás, seguindo o regulamento de testes da FIA para a F1.

