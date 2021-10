Romain Grosjean revelou que Sebastian Vettel o visitou no hospital um dia depois de seu acidente no GP do Bahrein de Fórmula 1 de 2020. O francês escapou pouco depois da Curva 4 ao tentar ultrapassar Daniil Kvyat e bateu de frente na barreira de proteção, o que fez o tanque de seu carro explodir em uma bola de fogo.

Ele saiu ileso graças ao Halo, que perfurou o ferro e evitou que ele fosse nocauteado ou mesmo decapitado, apenas suas mãos ficaram queimadas. Durante o tratamento, recebeu o tetracampeão em seu quarto, de acordo com sua biografia La mort en face. O ex-piloto da Haas também revelou que o alemão era o mais próximo a ele no grid.

"Na segunda-feira, 30 de novembro, eu acordei às 6h e alguém chegou muito cedo e de forma inesperada: Sebastian Vettel, que estava preocupado comigo", disse Grosjean. "Seb é provavelmente o piloto que mais estou próximo. Ele vive a mesma vida que eu, com três crianças, e quer protegê-las o máximo possível."

"Quando disse que queria correr em Abu Dhabi, ele respondeu: 'não, vai para casa e descansa'. Expliquei a ele que era o fim da minha carreira e não queria que terminasse assim", acrescentou.

O acidente marcou a aposentadoria de Grosjean da F1 e o GP do Barhein foi sua última corrida. Atualmente, ele corre na Indy, onde conseguiu três pódios em sua temporada de estreia e já está confirmado na Andretti para o campeonato de 2022.

