F1: Há 35 anos, Senna conquistava primeira vitória em Interlagos

Se existe uma corrida em que todas as características e virtudes de Ayrton Senna foram colocadas à prova para vencer na Fórmula 1, esse é o GP do Brasil de 1991, corrida épica que completa 35 anos nesta terça-feira (24).

Com o Autódromo de Interlagos lotado, o público brasileiro aguardava ansiosamente para que o piloto da McLaren enfim quebrasse o tabu de nunca ter vencido em casa.

Ayrton bateu na trave algumas vezes, como em 1986, no Rio de Janeiro, quando foi o segundo colocado, mas o triunfo que escapou de maneira mais dolorosa realmente foi o de 1990. São Paulo voltava a receber o GP brasileiro, inclusive com a grande contribuição do piloto com o desenho do S do Senna.

O brasileiro largou na pole e liderava a corrida, mas teve a asa dianteira de sua McLaren arrancada pelo retardatário Satoru Nakajima precisando assim fazer um pit stop extra e acabando no terceiro lugar.

Em 1991, a história parecia caminhar para um roteiro bem diferente. Além de cravar mais uma pole no Brasil, a quinta de suas seis poles no País, Senna arrancou bem na largada e impôs uma boa margem para cima dos carros da Williams de Riccardo Patrese e Nigel Mansell.

Faltando 12 voltas para o final, Mansell rodou e deu adeus à corrida por conta de problemas no câmbio. Com isso, Senna precisava administrar sua vantagem de 40 segundos para Patrese. O que parecia uma tarefa simples para o atual campeão mundial, se transformou em uma história inesquecível de garra, superação e talento de quem conseguia dominar a McLaren MP4/6 em seu limite.

Senna vinha com alguns problemas de câmbio ao longo da prova. Havia perdido a quarta marcha faltando 20 voltas para o término da corrida. E foi perdendo as marchas restantes ao longo das voltas seguintes, a quinta, a terceira, até restar apenas a sexta marcha faltando sete voltas para o final.

O esforço físico do piloto para controlar o carro na pista era intenso. Senna precisava manter o giro alto do motor Honda para fazer as curvas de baixas velocidades, se adaptando ao que o carro oferecia para superar aquela imensa adversidade.

Restando duas voltas para o final a vantagem para a Williams caiu para 4 segundos e quando parecia que não haveria jeito de segurar, uma leve ajuda caiu dos céus: a clássica chuva de Interlagos. Inicialmente bem fina, mas que serviu para molhar bem o traçado.

Foto de: Ercole Colombo / Studio Colombo / Getty Images

“Eu achei que não iria ganhar nas duas voltas finais com o problema no câmbio nas últimas sete voltas. Eu falei ‘se der vai ser no grito’. Aí eu pensei comigo, ‘eu lutei tanto esses anos para chegar nisso e hoje lutei tanto. Eu falei vai ter que dar, vai ter que dar'”, disse Senna após a corrida.

E foi com a garoa que Ayrton conseguiu segurar Patrese e cruzar a linha de chegada com menos de 3 segundos de vantagem para o italiano e assim cair nos braços do povo brasileiro. Por conta do grande esforço físico, Senna teve espasmos musculares e no pódio tinha dores até para levantar o troféu da vitória, em uma cena heroica de quem conseguia cumprir com um de seus maiores objetivos da carreira.

Uma vitória que inspira gerações

35 anos depois, o triunfo em Interlagos é um dos maiores símbolos da essência de Ayrton Senna. Valores como garra, determinação e superação estão presentes nas ações que carregam o nome do piloto.

“Essa vitória traduz quem o Ayrton sempre foi: alguém que nunca desistia, mesmo diante das condições mais adversas. É exatamente essa essência que buscamos preservar e levar adiante todos os dias por meio das marcas Senna e Senninha, transformando esse legado em inspiração cotidiana para que as pessoas superem seus próprios limites”, afirma Ana Simões, diretora de marketing da Senna Brands.

O aniversário da primeira vitória de Senna em casa será celebrado também no dia 1º de maio, na edição da Ayrton Senna Racing Day, corrida de rua que acontece no Autódromo de Interlagos para 11 mil pessoas. O evento convoca a torcida brasileira a correr junta, em homenagem ao ídolo, inspirado no gesto de milhares de fãs que se uniram para torcer e acompanhar o GP há 35 anos atrás, naquele mesmo autódromo.

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