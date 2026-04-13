F1: Há 40 anos, Senna vencia Mansell por apenas 14 milésimos no GP da Espanha
Lendário piloto brasileiro conquistou uma das vitórias mais apertadas da história da categoria máxima no dia 13 de abril de 1986
Foto de: Ercole Colombo / Studio Colombo / Getty Images
Em 13 de abril de 1986, Ayrton Senna conquistou a terceira vitória mais apertada da história da Fórmula 1 no GP da Espanha, superando Nigel Mansell por apenas 0s014 ao cruzar a linha de chegada.
A nova pista de Jerez havia sido inaugurada apenas quatro meses antes, e a corrida de F1 foi apenas o segundo grande evento a ser realizado no local.
Era também a segunda etapa da temporada de 1986; o atual campeão da McLaren, Alain Prost, e seu companheiro de equipe, Keke Rosberg, classificaram-se fora das três primeiras filas e sofreram falhas no motor na etapa de abertura em Jacarepaguá, abrindo caminho para que os heróis locais Nelson Piquet e Senna conquistassem uma dobradinha brasileira pela Williams e pela Lotus, respectivamente.
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault
Foto: Rainer Schlegelmilch / Getty Images
Senna, Piquet e o companheiro de equipe da Williams, Mansell, foram os três primeiros no grid em Jacarepaguá e novamente em Jerez. Assim como no Brasil, o piloto principal da Lotus era oito décimos mais rápido do que qualquer outro.
Mas o quadro ficou muito mais equilibrado na corrida. Na metade da prova, Senna superava Mansell (que havia ficado para trás no início devido a preocupações com o consumo de combustível antes de se recuperar para o segundo lugar) por menos de um segundo, com Piquet, Prost e Rosberg de cinco a sete segundos atrás do líder.
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Foto: LAT Images via Getty Images
“Da largada até a bandeira [quadriculada], não havia tempo para pensar em mais nada além de pilotar o mais rápido possível”, refletiu Senna, na época.
Mansell acabou tentando assumir a liderança, mas o desgaste excessivo dos pneus fez com que ele precisasse trocá-los e fizesse uma parada tardia nos boxes.
O britânico voltou à pista mais de 20 segundos atrás, faltando nove voltas para o final, e alcançou Senna na última volta, mas o então duas vezes vencedor de provas conseguiu segurá-lo por uma margem mínima, conquistando a terceira vitória da carreira na F1.
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Foto: Sutton Images via Getty Images
“Nunca trabalhei tão duro em toda a minha carreira. Foi tão apertado que acho que deveriam nos dar sete pontos e meio para cada um”, brincou Mansell – na época, uma vitória valia nove pontos, enquanto o segundo lugar rendia seis.
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda
Foto: LAT Images via Getty Images
Essa foi a segunda corrida de F1 mais acirrada da história até então, depois do GP da Itália de 1971, quando Peter Gethin venceu Ronnie Peterson por 0s01 – naquela época, os tempos ainda não eram medidos com precisão de milésimos de segundo.
O GP dos Estados Unidos de 2002 tornou-se então a segunda mais disputada, quando o líder da corrida, Michael Schumacher, reduziu a velocidade, supostamente tentando um empate com seu companheiro de equipe da Ferrari, Rubens Barrichello, mas este cruzou a linha de chegada 0s011 à frente.
Mansell acabou perdendo o título de 1986 para Prost por dois pontos – menos do que os três que perdeu para Senna em Jerez, embora obviamente não seja um simples caso de “e se” – depois que seu pneu traseiro esquerdo explodiu na corrida decisiva pelo título.
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