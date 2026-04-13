F1: Há 40 anos, Senna vencia Mansell por apenas 14 milésimos no GP da Espanha

Em 13 de abril de 1986, Ayrton Senna conquistou a terceira vitória mais apertada da história da Fórmula 1 no GP da Espanha, superando Nigel Mansell por apenas 0s014 ao cruzar a linha de chegada.

A nova pista de Jerez havia sido inaugurada apenas quatro meses antes, e a corrida de F1 foi apenas o segundo grande evento a ser realizado no local.

Era também a segunda etapa da temporada de 1986; o atual campeão da McLaren, Alain Prost, e seu companheiro de equipe, Keke Rosberg, classificaram-se fora das três primeiras filas e sofreram falhas no motor na etapa de abertura em Jacarepaguá, abrindo caminho para que os heróis locais Nelson Piquet e Senna conquistassem uma dobradinha brasileira pela Williams e pela Lotus, respectivamente.

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault Foto: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Senna, Piquet e o companheiro de equipe da Williams, Mansell, foram os três primeiros no grid em Jacarepaguá e novamente em Jerez. Assim como no Brasil, o piloto principal da Lotus era oito décimos mais rápido do que qualquer outro.

Mas o quadro ficou muito mais equilibrado na corrida. Na metade da prova, Senna superava Mansell (que havia ficado para trás no início devido a preocupações com o consumo de combustível antes de se recuperar para o segundo lugar) por menos de um segundo, com Piquet, Prost e Rosberg de cinco a sete segundos atrás do líder.

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda Foto: LAT Images via Getty Images

“Da largada até a bandeira [quadriculada], não havia tempo para pensar em mais nada além de pilotar o mais rápido possível”, refletiu Senna, na época.

Mansell acabou tentando assumir a liderança, mas o desgaste excessivo dos pneus fez com que ele precisasse trocá-los e fizesse uma parada tardia nos boxes.

O britânico voltou à pista mais de 20 segundos atrás, faltando nove voltas para o final, e alcançou Senna na última volta, mas o então duas vezes vencedor de provas conseguiu segurá-lo por uma margem mínima, conquistando a terceira vitória da carreira na F1.

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda Foto: Sutton Images via Getty Images

“Nunca trabalhei tão duro em toda a minha carreira. Foi tão apertado que acho que deveriam nos dar sete pontos e meio para cada um”, brincou Mansell – na época, uma vitória valia nove pontos, enquanto o segundo lugar rendia seis.

Ayrton Senna, Lotus 98T Renault, Nigel Mansell, Williams FW11 Honda Foto: LAT Images via Getty Images

Essa foi a segunda corrida de F1 mais acirrada da história até então, depois do GP da Itália de 1971, quando Peter Gethin venceu Ronnie Peterson por 0s01 – naquela época, os tempos ainda não eram medidos com precisão de milésimos de segundo.

O GP dos Estados Unidos de 2002 tornou-se então a segunda mais disputada, quando o líder da corrida, Michael Schumacher, reduziu a velocidade, supostamente tentando um empate com seu companheiro de equipe da Ferrari, Rubens Barrichello, mas este cruzou a linha de chegada 0s011 à frente.

Mansell acabou perdendo o título de 1986 para Prost por dois pontos – menos do que os três que perdeu para Senna em Jerez, embora obviamente não seja um simples caso de “e se” – depois que seu pneu traseiro esquerdo explodiu na corrida decisiva pelo título.

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