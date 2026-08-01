F1: Há 50 anos, Lauda desafiou a morte em Nurburgring; relembre acidente

O Mundial de Fórmula 1 de 1976 chegou ao seu ápice no dia 1º de agosto, no GP da Alemanha, disputado no velho circuito de Nürburgring, o Nordschleife. Em uma pista de 22km de extensão, a última corrida no apelidado "Inferno Verde" ficou gravada para sempre na história da categoria.

Dois pilotos estavam travando uma batalha intensa pelo título. Niki Lauda liderava o campeonato com 58 pontos, enquanto James Hunt, com 35, ocupava a segunda posição. Após um excelente início de temporada, o austríaco da Ferrari sentia o aumento da pressão por parte do rival da McLaren.

A chuva deu as caras antes da largada, comprometendo o início da prova na Alemanha. A tensão era palpável e praticamente todos os pilotos decidiram começar a corrida com pneus de chuva, com exceção de Jochen Mass, companheiro de Hunt na McLaren.

Como a maior parte do circuito já estava seca ao fim da primeira volta, todos os pilotos decidiram ir aos boxes. Lauda estava muito atrás e, após a parada para colocar pneus de pista seca, começou a impor um ritmo alucinante.

Niki Lauda, Ferrari 312T2, crash Foto de: Motorsport Images

Contudo, após passar pela curva Bergwerk, a suspensão do Ferrari 312T2 quebrou, lançando Lauda contra o guardrail do lado direito. O carro ricocheteou de volta para a pista envolto em chamas e foi atingido pelo alemão Harald Ertl e pelo americano Brett Lunger. O piloto Arturo Merzario tentou ajudar a tirar o austríaco do cockpit, em uma cena que causou angústia em todos que a presenciaram ao vivo.

Após ser resgatado pelas equipes médicas, Lauda foi transferido de helicóptero para o hospital em estado grave, com queimaduras severas.

The burnt helmet of Niki Lauda, Ferrari Foto de: Motorsport Images

Por ter ficado preso no carro, Lauda inalou fumaça tóxica e sofreu contusões no tórax, além de graves queimaduras na cabeça. Ele perdeu a orelha direita e teve cílios e sobrancelhas completamente queimados. No hospital, os médicos o colocaram em coma induzido por precaução. O austríaco chegou a receber os últimos sacramentos com alto risco de morte, mas, apenas seis semanas depois, retornou às pistas no GP da Itália para retomar a luta pelo título, terminando em quarto lugar.

Hunt venceu aquele GP da Alemanha de 1976 e Nürburgring só voltaria a ser utilizado pela F1 com o traçado mais curto e moderno, construído em 1984.

Niki Lauda, Ferrari Foto de: Ercole Colombo

Após o acidente, Lauda ainda participou das três corridas que antecederam a decisão do campeonato. O momento decisivo aconteceu em Fuji, no Japão, sob um temporal avassalador. O austríaco se recusou a continuar na pista devido ao enorme risco de acidentes pelas condições climáticas, enquanto Hunt conquistou o terceiro lugar — o suficiente para selar o título.

Lauda perdeu o campeonato por apenas um ponto (68 a 69), garantindo a Hunt sua única conquista na F1.

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