F1 - "Há dois lados da moeda": Wolff explica superioridade da Mercedes no início da temporada
Time alemão venceu na Austrália e na China e tem continuado com bom desempenho no Japão
A Mercedes começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 como a melhor equipe, com a dobradinha na Austrália e na China. Este fim de semana, no Japão, o time tem conseguido manter essa forma nos treinos, com uma vantagem considerável sobre concorrentes como a McLaren e a Ferrari — para surpresa do chefe de equipe, Toto Wolff.
“Nosso desempenho atual nos surpreendeu um pouco. É claro que envolve muita tentativa e erro, mas o carro estava muito bom”, disse Wolff no Japão a Sky Sports. “O maior ganho que obtivemos nesta sessão [TL3] foi principalmente nas curvas, e foi ótimo ver isso”.
Wolff afirma que há “dois lados da moeda” quando se trata dessa boa forma. “Primeiro: quando você trabalhou na Fórmula E, entende melhor como a energia é recuperada e utilizada”, explica. O austríaco passou pela categoria elétrica junto com a Mercedes-EQ Formula E Team, que competiu entre 2019 e 2022, quando a equipe foi comprada pela McLaren.
“Além disso, como equipe de fábrica — e vemos que a Ferrari também tem essa vantagem —, temos a possibilidade de testar muitas coisas entre o departamento de motor e o de chassi. Isso é claramente uma vantagem no início de novos regulamentos. Trata-se mais de conhecimento sobre o chassi, não tanto sobre o motor”, detalha.
“Além disso, há o próprio chassi: parece que temos mais downforce nas curvas, e tenho muito orgulho disso. É incrível para o pessoal em Brackley ver que construíram um carro que é realmente rápido", continua.
No entanto, o fato de a Mercedes ter agora uma vantagem em relação às equipes clientes não significa, segundo Wolff, que isso vá continuar assim. “No início, a curva de aprendizado delas será muito íngreme. A vantagem da equipe de fábrica é clara sob os novos regulamentos, mas dê um tempo e tudo se equilibrará naturalmente”, prevê.
O caso da McLaren
Uma dessas equipes clientes é a McLaren, que teve um início difícil depois de ter conquistado o título de construtores nos últimos dois anos. Na China, os dois carros não puderam largar devido a problemas com o sistema elétrico do motor Mercedes. Também no Japão, o MCL40 de Norris, em particular, foi atormentado por problemas.
Na McLaren, já houve os problemas necessários com o motor Mercedes.
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Às vezes, simplesmente ocorre uma sequência de falhas”, afirma Wolff. “Isso não é bom, não é algo que gostamos de ver nas equipes de nossos clientes. Mas aprendemos com isso. Os regulamentos ainda são novos e esse tipo de coisa acontece".
Ainda é cedo para determinar se a disputa pelo título será uma questão interna da Mercedes, mas Wolff vê como um bom sinal o fato de seus dois pilotos estarem na frente disputando as vitórias — e percebe que a confiança de Andrea Kimi Antonelli e George Russell está crescendo. “Acho que cada vitória aumenta a autoconfiança, então isso certamente terá influência. É ótimo ver esses dois competindo assim”, conclui.
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