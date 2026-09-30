F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?
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É assim que diz o comunicado da Haas nesta quarta-feira: "A equipe TGR Haas F1 e Esteban Ocon encerrarão sua colaboração ao término do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2026. Ocon (30 anos) juntou-se à equipe TGR Haas F1 para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2025 e contribuiu para que a equipe alcançasse seu segundo melhor total de pontos em 10 temporadas de competição como construtor.
Ocon conta atualmente com 39 corridas pela equipe TGR Haas F1 Team, de um total de 195 na categoria; o francês somou 490 pontos em sua carreira, número que inclui uma destacada vitória no Grande Prêmio da Hungria de 2021". Ao que tudo indica, Rafa Câmara vem aí.
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