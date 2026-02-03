F1: Haas anuncia Jack Doohan como piloto reserva para temporada 2026
Australiano mantém vínculo com a F1 após anunciar saída da Alpine em janeiro
Menos de um mês após anunciar sua saída da Alpine, Jack Doohan foi confirmado como piloto reserva da Haas para a temporada 2026, mantendo seu vínculo com a Fórmula 1.
O piloto australiano desempenhou essa mesma função na Alpine em 2023 e 2024, antes de garantir uma vaga como titular para 2025 e estrear na F1 com a equipe de Enstone na última corrida de 2024, o GP de Abu Dhabi.
No entanto, Doohan foi destituído de seu posto como titular da Alpine após seis GPs disputados na temporada passada, sendo substituído por Franco Colapinto a partir do GP da Emília Romagna. Mesmo com o rebaixamento, o australiano permaneceu como reserva durante o resto de 2025, antes de anunciar sua saída em janeiro deste ano.
Desde então, especulava-se sobre a possibilidade de Doohan continuar ligado à F1 através da Haas, principalmente porque o piloto de 23 anos realizou testes na Super Fórmula com a Kondo Racing, equipe ligada à Toyota, que por sua vez agora é a principal patrocinadora da Haas, no final do ano passado.
No entanto, Doohan acabou não chegando a um acordo com a Kondo Racing após bater três vezes durante seus testes em Suzuka em dezembro, mas conseguiu fechar um contrato com a Haas para se juntar a Ryō Hirakawa como piloto reserva da equipe.
“Estou muito feliz por me juntar à TGR Haas F1 Team”, disse Jack Doohan. “É o lugar ideal para continuar minha carreira na F1. Quero agradecer à equipe por me dar a oportunidade de crescer e enfrentar juntos o grande desafio de 2026. Estou ansioso para começar a trabalhar com a equipe e colaborar em uma temporada de sucesso”.
“Pessoalmente, estou muito entusiasmado com a chegada de Jack à nossa equipe, considerando seu sólido currículo esportivo e, é claro, sua experiência como piloto reserva na Fórmula 1”, declarou Ayao Komatsu, chefe da Haas.
“A dedicação necessária para se manter afiado e preparado para correr, ao mesmo tempo em que se aprende como a equipe funciona e tudo mais, é um desafio para qualquer piloto, especialmente para alguém que claramente continua com muita vontade de voltar a competir neste nível. Gostei de conhecer Jack e esperamos recebê-lo na equipe e nos beneficiar de suas contribuições”.
No momento, não está claro se Doohan fará parte das sessões oficiais de testes da F1 durante a temporada de 2026, como aconteceu com seu antecessor, Ryo Hirakawa, já que o japonês realizou vários TL1 ao longo do ano passado.
