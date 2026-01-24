Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Sete das 11 equipes do grid já fizeram o shakedown com atual monoposto

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Add as a preferred source
Oliver Bearman, Haas VF-26

Foto de: Haas F1 Team

A Haas foi a equipe mais recente a testar, em pista, o carro da temporada 2026 da Fórmula 1, enquanto todos fazer os ajustes finais para a primeira sessão de pré-temporada em Barcelona na próxima semana. 

Leia também:

Oliver Bearman foi o responsável por conduzir o VF-26 em suas primeiras voltas no circuito de Fiorano, pista da Ferrari, neste sábado. O carro estava calçado com pneus especiais de demonstração da Pirelli como parte da alocação de filmagem da equipe. 

 

Em uma breve postagem nas redes sociais, o time norte-americano compartilhou uma imagem de Bearman saindo da garagem com a legenda: "O VF-26 está vivo". O shakedown também marcou a primeira vez que a Haas revelou imagens reais de seu carro para 2026, já que a equipe mostrou apenas renderizações durante o lançamento no dia 19 de janeiro. 

Com isso, ao todo sete das 11 equipes do grid já colocaram seus carros de 2026 na pista: Audi, Cadillac, Alpine, Mercedes, Racing Bulls, Ferrari e Haas. Apenas Williams, Red Bull, Aston Martin e a atual campeã McLaren ainda não tiraram o carro da garagem. 

Dentre elas, a Williams parece ser a que está mais atrasada, uma vez que anunciou nessa sexta-feira que não participará da semana de testes em Barcelona. Salvo qualquer imprevisto, as dez equipes restantes devem viajar para a Espanha, que acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro. Embora a pista esteja reservada para cinco dias, cada equipe só pode selecionar três dias para testar seus carros.

A Haas já indicou que as especificações que levará para Barcelona não serão idênticas às que utilizará na corrida de abertura da temporada, o GP da Austrália, em março, apontando para um programa de desenvolvimento inicial agressivo para o VF-26.

