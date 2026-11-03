F1: Haas confirma Rafa Câmara em Interlagos na vaga de Ocon

A Haas oficializou na tarde desta terça-feira (03) que Rafa Câmara correrá no GP de São Paulo deste fim de semana, promovendo a estreia do piloto brasileiro na Fórmula 1 logo em sua corrida de casa, em Interlagos.

A confusão envolvendo Esteban Ocon com a direção da Haas levou à saída prematura do francês da equipe americana, cinco corridas antes do fim da temporada. No GP do México do último fim de semana, o piloto reserva Ryo Hirakawa ocupou a vaga de Ocon e, beneficiando-se das punições pós-corrida, pontuou logo em sua estreia, terminando em 10º.

Mas com Hirakawa envolvido com a final da temporada 2026 do WEC neste fim de semana, lutando pelo título em um dos carros da Toyota, havia uma dúvida sobre quem ocuparia a vaga durante a etapa de Interlagos.

O nome de Hirakawa não era descartado, mas outros dois pilotos surgiram imediatamente entre os rumores: Câmara e o australiano Jack Doohan, que também é piloto reserva da Haas em 2026.

Porém, o mistério foi encerrado no fim desta tarde, com a equipe americana confirmando que Câmara disputará sua primeira corrida como piloto de F1 neste fim de semana em Interlagos, antes de sua chegada como titular da Haas em 2027.

Segundo informação divulgada pelo ge.globo e confirmada pelo Motorsport.com, Câmara deve disputar duas das quatro etapas finais da temporada 2026 da F1, ocupando a segunda vaga da Haas também no GP de Las Vegas, daqui a duas semanas. Nas provas do Catar e de Abu Dhabi, o brasileiro deve focar na disputa pelo título da Fórmula 2, campeonato do qual é líder, enquanto Hirakawa deve retornar ao assento.

O fim de semana não marca somente a estreia de Câmara na F1 como também sua estreia em Interlagos. O pernambucano de 21 anos nunca correu no autódromo da capital paulista, tendo competido no Brasil apenas em provas de kart.

E, com isso, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid em uma corrida pela primeira vez desde o fim de 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr competiam na principal categoria do automobilismo mundial.

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