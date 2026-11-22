Rafa Câmara completará a temporada de 2026 da Fórmula 1 com a Haas. A equipe confirmou neste domingo que o piloto brasileiro disputará as duas últimas corridas do calendário, deixando, assim, de brigar pelo título da Fórmula 2.

Rafa foi escalado para substituir Esteban Ocon após o GP da Cidade do México, quando o francês foi dispensado pela equipe norte-americana antes mesmo do fim de seu contrato. O pernambucano, que já tem assento garantido na Haas para 2027, estreou no GP de São Paulo e encontrou um cenário adverso: muita chuva e uma corrida em condições mistas, na qual terminou na última colocação.

Em seguida, foi confirmado também para o GP de Las Vegas, onde enfrentou outra situação bastante única: o frio intenso nos Estados Unidos. Além disso, acabou se envolvendo em um incidente com Sergio Pérez, da Cadillac, e cruzou a linha de chegada na 16ª posição.

Como ainda restavam as etapas do Catar e de Abu Dhabi na F2, e o brasileiro lidera o campeonato com apenas sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Nikola Tsolov, havia expectativa sobre qual caminho o piloto seguiria - uma vez que, por regulamento, a Fórmula 2 não permite que os pilotos compitam nas duas categorias no mesmo fim de semana.

De acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da Fórmula 2, um piloto que foi apresentado como titular para uma corrida de F1, não pode participar das atividades da F2 no mesmo evento.

Com a confirmação, Rafa abre mão da categoria de base e passa a focar na preparação para assumir em tempo integral o assento da Haas em 2027. Vale destacar que seu companheiro de equipe para o próximo ano ainda não foi definido, já que a situação contratual de Oliver Bearman segue pendente.

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