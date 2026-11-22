F1: Haas confirma Rafa Câmara como titular nas corridas de Catar e Abu Dhabi
Brasileiro abre mão da disputa do título da Fórmula 2 para focar na preparação para assumir a vaga como titular na equipe norte-americana em 2027
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Rafa Câmara completará a temporada de 2026 da Fórmula 1 com a Haas. A equipe confirmou neste domingo que o piloto brasileiro disputará as duas últimas corridas do calendário, deixando, assim, de brigar pelo título da Fórmula 2.
Rafa foi escalado para substituir Esteban Ocon após o GP da Cidade do México, quando o francês foi dispensado pela equipe norte-americana antes mesmo do fim de seu contrato. O pernambucano, que já tem assento garantido na Haas para 2027, estreou no GP de São Paulo e encontrou um cenário adverso: muita chuva e uma corrida em condições mistas, na qual terminou na última colocação.
Em seguida, foi confirmado também para o GP de Las Vegas, onde enfrentou outra situação bastante única: o frio intenso nos Estados Unidos. Além disso, acabou se envolvendo em um incidente com Sergio Pérez, da Cadillac, e cruzou a linha de chegada na 16ª posição.
Como ainda restavam as etapas do Catar e de Abu Dhabi na F2, e o brasileiro lidera o campeonato com apenas sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Nikola Tsolov, havia expectativa sobre qual caminho o piloto seguiria - uma vez que, por regulamento, a Fórmula 2 não permite que os pilotos compitam nas duas categorias no mesmo fim de semana.
De acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da Fórmula 2, um piloto que foi apresentado como titular para uma corrida de F1, não pode participar das atividades da F2 no mesmo evento.
Com a confirmação, Rafa abre mão da categoria de base e passa a focar na preparação para assumir em tempo integral o assento da Haas em 2027. Vale destacar que seu companheiro de equipe para o próximo ano ainda não foi definido, já que a situação contratual de Oliver Bearman segue pendente.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Kairis assume ponta da Trophy; veja situação do campeonato
Porsche Cup: Veja o que disseram os campeões em Interlagos
Porsche Cup: Kairis vence duas em Interlagos e projeta decisão da Trophy
Porsche Cup: Cecilia Rabelo faz história com título da Challenge Sport
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários