Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner defendeu sua escuderia das críticas sofridas por uma suposta 'cópia' da Ferrari em suas atualizações e citou um time concorrente: “Temos que copiar a Williams então?”.

O provocativo questionamento do dirigente italiano vem após muitos no paddock insinuarem que o modelo VF22 da Haas 2022 é uma cópia do F1-75 da Ferrari neste ano. Nesta análise técnica, o Motorsport.com aborda mais detalhadamente o assunto.

Tudo isso, aliás, ocorre após o primeiro pacote de atualizações da Haas para a temporada, já que a equipe norte-americana optou por represar suas novidades neste campeonato, lançando-as apenas no GP da Hungria, disputado no fim de semana passado em Budapeste antes das férias da F1.

Em entrevista ao Speedweek, Steiner descartou negou que o pacote seja uma 'cópia ilegal' da Ferrari: “Sempre que alguém nos acusa de copiar algo, sempre dou a mesma resposta: ‘Temos que copiar a Williams então?’.”.

O chefe da Haas ponderou que é natural se inspirar nos conceitos de equipes com melhor desempenho. “Não quero ofender a Williams, mas esse carro é tem um conceito completamente diferente e eles estão atrás de nós no campeonato”.

Além disso, a Haas tem uma parceria com a Ferrari: aliás, Simone Resta, diretor técnico da equipe norte-americana, foi alocado no time pela escuderia. O grupo dos Estados Unidos compra a unidade de potência de Maranello, além de caixa de câmbio e a suspensão.

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: