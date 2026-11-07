F1: Haas explica escolha de Câmara em vez de Hirakawa para o GP do Brasil

O chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, diz que sua decisão de dar a Rafael Câmara sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo, em vez de manter Ryo Hirakawa no carro, foi “puramente baseada no profissionalismo”.

Ao usar este termo específico, Komatsu não quer dizer falta profissionalismo para Hirakawa - nem mesmo no contexto da queda em desgraça de Esteban Ocon – mas simplesmente que levou em conta “o melhor interesse” da equipe.

Ocon foi afastado após um desentendimento na Haas depois do treino de sexta-feira no GP do México, com o piloto reserva Hirakawa voltando ao assento a partir do Treino Livre 3, depois de participar do TL1 como estreante.

O japonês foi, em média, sete décimos mais lento que o companheiro de equipe Oliver Bearman no grande prêmio, mas três punições pós-corrida para rivais significaram que ele marcou um ponto, e Komatsu ficou impressionado com o progresso de seu compatriota ao longo da prova.

Hirakawa disputa em Monza neste fim de semana a final do WEC pelo carro #8 da Toyota, líder do campeonato, o que significa que pode conquistar um terceiro título mundial. No entanto, ele ainda era uma opção para a Haas em Interlagos.

Komatsu escolheu Câmara, contratado pela Haas para 2027, em seu lugar – e o evento de Testes com Carros Anteriores em que o brasileiro superou de forma decisiva Hirakawa pelo assento do próximo ano teve um papel fundamental.

“Há sempre prós e contras,” disse Komatsu. “Não é algo dado como certo, dizendo ‘Nós o contratamos para o ano que vem, vamos colocá-lo o mais cedo possível’. Há sempre um risco".

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Claro que eu não conheço Rafa há muitos anos, mas o que vi em Portimão quando fizemos a disputa direta, como ele se comportou, como conteve toda a pressão, como criou o ambiente que lhe permitiu se concentrar e render, simplesmente tudo em torno disso, além do tempo de volta puro que ele fez – que foi impressionante – tudo em torno disso, para mim, foi muito impressionante e uma abordagem tão madura".

“Então isso obviamente me deu mais confiança de que, certo, se entrarmos juntos, a mensagem é clara, nosso objetivo é claro, podemos gerenciar. Se ele fosse alguém que não entende como deve ser o ambiente profissional de desempenho, se fosse alguém que fica realmente sobrecarregado por certas coisas ou empolgado por certas coisas, talvez eu não tivesse tomado esta decisão.

“E então falei com Rafa no domingo à noite, na segunda, na terça, todas as conversas apenas reforçaram minha crença [em] como Rafa pode se comportar, lidar com tudo e então bloquear o ruído, focar, simplificar e também não complicar demais. O que vi em Portimão, a condição [da pista] estava mudando o tempo todo, então foi muito, muito difícil".

“E então, claro, havia uma pressão enorme sobre ele, certo? Era uma vaga na F1 que estava em jogo. Mas ele não se concentrou nesse resultado, não se concentrou em ‘preciso produzir algo para conseguir [a] vaga na F1’. Ele realmente se concentrou no que faz bem, que é a sensibilidade natural e incrível que ele tem – ouvir sua sensibilidade, pilotar de acordo com [a pista] a condição. E a condição, honestamente, volta a volta, estava mudando".

“Mas, literalmente, ele calmamente – vendo de fora – fez isso para gerenciar esse lado mental, gerenciar esse lado da pressão, não perseguir algo que está fora do seu controle. Apenas focar no que você pode entregar. Isso foi impressionante. E se pudermos trazer a mesma mentalidade para cá, acredito que podemos. É por isso que escolhi isso, tomei essa decisão no fim.”

Questionado sobre as decisões que teve de tomar nos últimos sete dias, Komatsu explicou: “No fim das contas, honestamente, sou o chefe desta equipe, e cada decisão que tomo é puramente, ‘OK, o que preciso fazer pelo melhor interesse desta equipe, como chefe desta equipe?’ Nem mesmo [como] Ayao Komatsu, isso não importa".

Rafael Camara, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Claro que não é fácil, mas pelo menos estou confortável comigo mesmo de que cada decisão – incluindo esta, quem colocar no carro aqui, expliquei isso ao Ryo pelo telefone, eu mesmo, claro – é uma decisão totalmente profissional.”

Quanto às últimas três etapas da temporada – com a F1 ainda empenhada em fazer acontecer as etapas do Qatar e de Abu Dhabi apesar da instabilidade causada pela guerra no Irã – Komatsu disse que nada havia sido decidido.

Câmara, como atual líder do campeonato da F2, deve disputar a categoria nos GPs do Oriente Médio.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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