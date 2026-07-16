F1 - Haas, Ferrari, Red Bull ou uma surpresa: Onde Bearman vai correr em 2027?

O futuro de Oliver Bearman na Fórmula 1 tornou-se um dos assuntos mais debatidos no paddock. O piloto britânico de 21 anos revelou que ainda não possui contrato assinado para a próxima temporada com a Haas, equipe pela qual corre atualmente. Como uma promoção imediata à Ferrari parece distante, abriu-se espaço para rumores sobre um possível interesse da Red Bull em contar com o talento do jovem.

Bearman é considerado um dos jovens talentos mais promissores da F1. No entanto, embora o britânico já esteja intimamente ligado à Ferrari como piloto júnior da Scuderia, o caminho para o tão esperado assento de titular na equipe de Maranello no próximo ano continua bloqueado.

Isso porque Charles Leclerc renovou recentemente seu contrato com a equipe italiana, e Lewis Hamilton, após sua vitória surpreendente em Barcelona, está vivendo atualmente um ressurgimento. Com isso, Bearman provavelmente terá que continuar esperando por sua chance no cobiçado assento da Ferrari, pelo menos no próximo ano.

Será que isso já é motivo suficiente para procurar alternativas? Segundo o comentarista da Sky Sports F1, David Croft, Bearman está sendo “observado de perto”, principalmente pela Red Bull. Assim, a equipe poderia considerar o britânico como um possível sucessor de Max Verstappen.

O próprio Bearman, porém, é cuidadoso. “Em primeiro lugar, é muito animador ouvir algo assim em relação a uma equipe incrivelmente bem-sucedida como a Red Bull”, disse o britânico antes do GP da Bélgica. “E é bom ser associado a eles - mesmo que sejam apenas rumores".

Ralf Schumacher: Bearman seria “minha primeira escolha”

No entanto, a hipótese não é totalmente improvável: “Ele tem grande potencial e cabeça fria, é simpático e, na minha opinião, mereceria uma chance em um bom carro”, elogiou Ralf Schumacher, ex-F1 e comentarista no podcast da Sky Alemanha, Backstage Boxengasse, e vê em Bearman uma forte alternativa a Verstappen.

“Se fosse possível contratá-lo, minha primeira escolha seria Oliver Bearman, caso se ache que não se pode confiar em [Isack] Hadjar. Pelo menos eu diria que se pode confiar nele". O problema: Bearman está sob contrato com a Ferrari.

O britânico faz parte da academia de jovens talentos da Ferrari desde 2022 e, desde então, está intimamente ligado à Scuderia, incluindo uma participação em uma corrida como substituto de Carlos Sainz, que estava doente, na Arábia Saudita em 2024.

“A única questão é: por que a Ferrari deveria liberá-lo? Isso está além da minha compreensão”, afirmou Schumacher. “Se Hamilton for correr apenas mais um ano, então a questão é: por que abriria mão de uma joia dessas?”

Atualmente há poucos indícios de que a Ferrari deixaria seu jovem piloto ir embora. E o próprio Bearman não esconde que, idealmente, seu futuro deve ser de vermelho, mesmo que no momento não pareça ser esse o caso.

Bearman: “ainda não tenho contrato para o próximo ano”

“Bem, espero que sim”, disse o atual piloto da Haas, sobre a chance na Scuderia. “Não sou eu quem decide, digamos assim. Mas a Ferrari confiou em mim desde o início da minha trajetória na Fórmula 3 e também me colocou neste carro para 2024. Na verdade, é graças a eles que estou aqui agora".

“No momento, estou curtindo meu trabalho na Haas. E quanto mais rápido eu for agora, mais fácil ficará para mim no futuro”, acrescentou Bearman. “No momento, ainda não tenho contrato para o ano que vem. Então, estou, por assim dizer, ainda no escuro".

Isso significa que Bearman está totalmente livre para a temporada 2027 e poderia seguir qualquer caminho, inclusive rumo à Red Bull? “Não, eu não disse isso”, afirmou o britânico, indicando que a ligação com a Ferrari aparentemente continuará no próximo ano — e que resta apenas esclarecer a questão sobre o possível assento de piloto titular para 2027.

De qualquer forma, Bearman rejeitou as especulações sobre uma possível transferência para a Red Bull: “São apenas rumores e estou totalmente concentrado no meu trabalho atual aqui na Haas".

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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