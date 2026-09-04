F1: Haas justifica motor novo da Ferrari só para Bearman em Monza

Chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu explicou o motivo pelo qual Oliver Bearman foi o único piloto da escuderia americana a utilizar o motor atualizado da Ferrari em Monza, enquanto Esteban Ocon usará uma unidade de potência desatualizada no GP da Itália de Fórmula 1.

A Ferrari trouxe uma segunda atualização do motor de 2026 em sua corrida em casa, graças às mais recentes revisões do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização para fabricantes de motores).

A Ferrari é obrigada pelo regulamento a fornecer as novas unidades a seus clientes – ou seja, a Haas e a Cadillac –, mas não é necessariamente obrigada a fornecer quantidades suficientes para todos os carros; apenas um motor está disponível para as equipe americanas.

Na Haas, Komatsu decidiu que Bearman se beneficiaria do novo motor, já que Esteban Ocon recebeu peças atualizadas antes de seu companheiro de equipe em duas ocasiões recentes. Espera-se que isso seja um grande diferencial de desempenho, dada a importância da potência do motor nas retas extensas de Monza.

Questionado se Bearman havia sido escolhido em vez de Ocon por estar à frente no campeonato de pilotos, com 18 pontos contra três, Komatsu explicou que a situação era mais complexa do que isso: “É claro que isso faz parte da consideração”, admitiu o japonês.

“Mas, novamente, os dois últimos itens que tivemos [foram], por exemplo, os freios da Carbone Industrie. Esteban, na verdade, estava tendo mais dificuldades com o travamento dos freios, etc".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Então, considerando que recebemos a atualização de Montreal primeiro para o Ollie; decidimos dar a atualização dos freios primeiro para o Esteban; e também em termos de direção hidráulica, tivemos outra atualização antes da pausa, em Budapeste".

"Mais uma vez, decidimos dar isso ao Esteban porque ele se manifestou mais a respeito e estava tendo mais dificuldades com a direção hidráulica. Portanto, as duas últimas atualizações foram para o Esteban. Desta vez, então, volta para o Ollie".

Komatsu também admitiu um certo grau de frustração com as regras, já que a Ferrari não é obrigada a fornecer unidades para os dois carros e ele agora teve que escolher um piloto.

“Da última vez, não fizemos isso”, destacou Komatsu. “Esperamos até termos motores suficientes para trazer para os dois pilotos ao mesmo tempo. Mas, desta vez, obviamente, Monza é um circuito em que a potência faz muita diferença. Então, é uma pena ter desempenho parado na garagem, certo? Mas, claro, isso torna tudo muito desafiador".

“Sim, teria sido melhor se houvesse pelo menos dois motores disponíveis. Mas, novamente, a Ferrari está se esforçando ao máximo para obter o máximo de desempenho possível do motor".

"É claro que eles querem lançá-lo em Monza, certo? Pelas razões que acabei de mencionar. Isso significa que eles têm a quantidade mínima necessária. Apenas para cumprir o regulamento".

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Questionado pelo Motorsport.com sobre como ele deu a notícia com delicadeza para Ocon, Komatsu acrescentou: “Não adianta enrolar, certo? Então, foi exatamente o que eu disse: esse é o raciocínio por trás da decisão de quem vai recebê-lo. Por isso, é preciso ser transparente sobre isso. Porque, repito, desde o primeiro dia, atuamos da maneira mais transparente e justa possível".

“É claro que não dá para agradar a todos o tempo todo. Mas não temos nenhuma intenção oculta. Não temos nenhum interesse pessoal por um piloto ou outro. Temos construído essa relação ao longo do tempo".

“É claro que o Esteban não vai ficar feliz por não receber o motor número quatro imediatamente. Mas isso é o melhor para a equipe, e é a maneira mais justa de fazermos isso. Mas, afinal, nada é totalmente justo, certo? Então, tudo o que dá para fazer é ser transparente desde o início sobre isso. Mas, novamente, esse tipo de confiança não surge da noite para o dia. Por isso, é preciso ser consistente nesse aspecto".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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