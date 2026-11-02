F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo

Chefe da Haas, Ayao Komatsu assumiu a responsabilidade total pela dispensa de Esteban Ocon do GP do México de Fórmula 1. O francês discutiu com a equipe na noite de sexta-feira e foi dispensado no sábado, sendo substituído por Ryo Hirakawa.

Falando ao canal francês Canal+, o chefe esclareceu que a escolha não afeta diretamente a prova em Interlagos, já neste fim de semana: “Por enquanto, a decisão tomada abrange apenas o fim de semana do México. Não posso fazer um comentário definitivo sobre o Brasil".

O japonês ainda evitou explicar claramente o motivo da decisão, mas enfatizou que não se tratou de uma reação impulsiva, mas de uma medida inevitável tomada após a avaliação de diversos fatores. Komatsu também afirmou que o proprietário da equipe, Gene Haas, lhe deu total apoio e delegou a autoridade, negando as alegações de briga violenta com Ocon.

"Ao levar em conta todos os fatores, acredito que a decisão de retirá-lo do fim de semana foi a atitude mais correta para a nossa equipe. Definitivamente não foi uma decisão que tomei de forma leviana ou por acaso. Eu estava totalmente convencido de que essa era a única atitude que eu podia tomar", falou.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sou grato a Gene Haas por todo o apoio que me deu e continua dando. Conversamos com ele durante o processo e ele deixou a decisão totalmente para mim. Portanto, assumo sozinho toda a responsabilidade por esta decisão", continuou. “O que aconteceu definitivamente não foi resultado de uma situação momentânea, mas de uma avaliação abrangente. Como foi alegado na imprensa francesa, não houve uma briga física ou uma discussão acalorada entre nós".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!