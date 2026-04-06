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F1: Haas "não vê limites" para Bearman após início de 2026

Chefe de equipe Ayao Komatsu ficou impressionado com o excelente início de temporada do britânico

Filip Cleeren Jake Boxall-Legge
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que “não vê limites” para Oliver Bearman após o jovem britânico impulsionou sua equipe para a quarta posição no início do campeonato de construtores de 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

Bearman foi um dos novatos de destaque da 'turma' de 2025, demonstrando grande evolução após um início de temporada irregular, com uma segunda metade do ano mais segura e consistente, tendo o quarto lugar no México como seu melhor resultado.

O piloto de 20 anos manteve a boa forma em 2026, conquistando 17 dos 18 pontos da Haas graças a um sétimo lugar na Austrália e um quinto na China, seguido por um terrível acidente no GP do Japão, quando foi surpreendido pelas enormes velocidades de aproximação com Franco Colapinto, da Alpine.

Bearman também está à frente do veterano companheiro de equipe Esteban Ocon nos treinos classificatórios até agora, liderando por 3 a 1 nas três primeiras corridas, bem como no quali sprint da China.

Komatsu disse que elevou ainda mais a barra para Bearman após sua sólida campanha de estreia, mas o 'teto' do piloto emprestado pela Ferrari ainda não parece estar à vista.

“Extremamente impressionante”, disse Komatsu. “Mas, novamente, para ser justo, estabelecemos um padrão muito alto para o Ollie, certo? Porque ele segue melhorando".

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Embora a velocidade bruta de Bearman nunca tenha sido questionada, Komatsu diz que o britânico, em seu segundo ano na F1, está se tornando um piloto de F1 mais completo, o que inclui a rapidez com que ele absorve informações e trabalha com a equipe tanto na pista quanto na fábrica.

“A maneira como ele consegue aprender e melhorar tão rapidamente é parte do que o torna incrível. Ele sempre teve essa velocidade impressionante. Não há dúvida disso desde o primeiro dia. Mas acho que a razão pela qual estou tão animado é que não vejo limites para ele".

"O México no ano passado foi inacreditável. E a maneira como ele se portou durante os testes de pré-temporada, com regulamentos totalmente novos, trabalhando com a equipe, no simulador e fora da pista, tem sido realmente boa".

"Se você olhar para aqueles dois fins de semana de corrida [em Melbourne e Xangai], eu diria que foram impecáveis. Brilhantes. E depois a atitude, como ele trabalha com os engenheiros, a execução... então, sim, muito, muito satisfeito".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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