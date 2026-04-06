F1: Haas "não vê limites" para Bearman após início de 2026

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que “não vê limites” para Oliver Bearman após o jovem britânico impulsionou sua equipe para a quarta posição no início do campeonato de construtores de 2026 da Fórmula 1.

Bearman foi um dos novatos de destaque da 'turma' de 2025, demonstrando grande evolução após um início de temporada irregular, com uma segunda metade do ano mais segura e consistente, tendo o quarto lugar no México como seu melhor resultado.

O piloto de 20 anos manteve a boa forma em 2026, conquistando 17 dos 18 pontos da Haas graças a um sétimo lugar na Austrália e um quinto na China, seguido por um terrível acidente no GP do Japão, quando foi surpreendido pelas enormes velocidades de aproximação com Franco Colapinto, da Alpine.

Bearman também está à frente do veterano companheiro de equipe Esteban Ocon nos treinos classificatórios até agora, liderando por 3 a 1 nas três primeiras corridas, bem como no quali sprint da China.

Komatsu disse que elevou ainda mais a barra para Bearman após sua sólida campanha de estreia, mas o 'teto' do piloto emprestado pela Ferrari ainda não parece estar à vista.

“Extremamente impressionante”, disse Komatsu. “Mas, novamente, para ser justo, estabelecemos um padrão muito alto para o Ollie, certo? Porque ele segue melhorando".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Embora a velocidade bruta de Bearman nunca tenha sido questionada, Komatsu diz que o britânico, em seu segundo ano na F1, está se tornando um piloto de F1 mais completo, o que inclui a rapidez com que ele absorve informações e trabalha com a equipe tanto na pista quanto na fábrica.

“A maneira como ele consegue aprender e melhorar tão rapidamente é parte do que o torna incrível. Ele sempre teve essa velocidade impressionante. Não há dúvida disso desde o primeiro dia. Mas acho que a razão pela qual estou tão animado é que não vejo limites para ele".

"O México no ano passado foi inacreditável. E a maneira como ele se portou durante os testes de pré-temporada, com regulamentos totalmente novos, trabalhando com a equipe, no simulador e fora da pista, tem sido realmente boa".

"Se você olhar para aqueles dois fins de semana de corrida [em Melbourne e Xangai], eu diria que foram impecáveis. Brilhantes. E depois a atitude, como ele trabalha com os engenheiros, a execução... então, sim, muito, muito satisfeito".

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