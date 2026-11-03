F1: Haas oficializa demissão de Ocon após 'caos' no México

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Piloto foi afastado durante o GP da Cidade do México e não irá retornar para finalizar a parceria com a equipe norte-americana

Livia Veiga
Publicado:
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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Nesta terça-feira (03), a Haas confirmou que Rafa Câmara assumirá a vaga de Esteban Ocon na Fórmula 1 em Interlagos. Além disso, a equipe também oficializou o fim da parceria com o piloto francês.

Leia também:

Caso você não se lembre, durante o fim de semana do GP da Cidade do México, Ocon foi substituído por Ryo Hirakawa a partir das sessões de sábado.

A equipe e o próprio piloto confirmaram que houve uma grande discussão após os treinos de sexta-feira entre Ocon e Ayao Komatsu. Por uma "junção de momentos complicados", o chefe da Haas tomou a decisão de afastar o piloto.

Agora, no mesmo comunicado que a Haas confirmou Câmara, o time também oficializou a demissão de Ocon até o fim da temporada, mas não entrou em detalhes sobre quem irá substituí-lo em Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

Importante mencionar que o ge divulgou que o brasileiro também estaria escalado para assumir a vaga na corrida noturna nos Estados Unidos.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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