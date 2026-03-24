F1: Haas revela pintura especial inspirada no Godzilla para GP do Japão
Equipe americana vai estrear uma estampa com o tema do lendário monstro dos cinemas em Suzuka, a terceira etapa da temporada 2026
A Haas, depois da Racing Bulls, revelou que vai correr com uma pintura especial no GP do Japão de Fórmula 1 deste fim de semana, em Suzuka. A equipe americana revelou o design durante um evento em Tóquio, em homenagem ao personagem do cinema japonês Godzilla, após ter recentemente firmado parceria com a empresa de entretenimento Toho.
O VF-26 manterá seu tradicional esquema de cores em branco, preto e vermelho, mas com o monstro incorporado ao design, à medida que a Haas continua a fortalecer seus laços com o Japão após o acordo com a Toyota.
A equipe americana firmou um acordo técnico com a Toyota em 2024 e, desde então, a marca japonesa tornou-se sua patrocinadora master, enquanto no ano passado a Haas também utilizou uma pintura exclusiva com flores de cerejeira em Suzuka.
Foto de: Motorsport.com Japan
Isso ocorre após um forte início da campanha de 2026 para a Haas, que está em quarto lugar no campeonato depois que Oliver Bearman marcou pontos nos GP da Austrália e da China.
Antecipando o fim de semana, o chefe da equipe, Ayao Komatsu, disse: “O GP do Japão é mais uma de nossas corridas em casa, retornando nesta temporada com nosso parceiro titular, a Toyota Gazoo Racing".
Pintura da Haas F1 Team para o GP do Japão
Foto: Haas F1 Team
“Portanto, é uma corrida realmente importante para nós. Estamos motivados para dar continuidade ao impulso que obtivemos nas duas primeiras corridas, e acho que a equipe está trabalhando muito, muito bem".
“Suzuka apresentará um desafio muito diferente de Xangai, mas, pelo menos até agora, em dois circuitos diferentes, conseguimos adaptar bem nossa abordagem para tirar o máximo proveito do nosso carro e dos pilotos".
“Nosso objetivo em Suzuka é focar novamente nos fundamentos e, então, tentar colocar os dois carros na zona de pontuação, é isso que almejamos. Também estou muito animado para ver todos os fãs japoneses quando revelarmos nossa pintura especial com o tema Godzilla em Tóquio".
Foto de: Haas F1 Team
“Esta colaboração é inédita e verdadeiramente empolgante; ela realmente mostra uma parte de quem somos como equipe e nossa identidade, então espero que os fãs gostem desta pintura divertida".
Isso segue o anúncio da Racing Bulls, que celebrará o lançamento de uma nova lata da Red Bull com uma pintura vermelha e branca, que também será o esquema de cores dos macacões dos pilotos e do uniforme da equipe.
Racing Bulls revela pintura especial em evento de drift da Red Bull em Tóquio
Foto de: Red Bull Content Pool
Racing Bulls JapaneseGP Livery
Foto de: Red Bull Content Pool
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