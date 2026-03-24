A Haas, depois da Racing Bulls, revelou que vai correr com uma pintura especial no GP do Japão de Fórmula 1 deste fim de semana, em Suzuka. A equipe americana revelou o design durante um evento em Tóquio, em homenagem ao personagem do cinema japonês Godzilla, após ter recentemente firmado parceria com a empresa de entretenimento Toho.

O VF-26 manterá seu tradicional esquema de cores em branco, preto e vermelho, mas com o monstro incorporado ao design, à medida que a Haas continua a fortalecer seus laços com o Japão após o acordo com a Toyota.

A equipe americana firmou um acordo técnico com a Toyota em 2024 e, desde então, a marca japonesa tornou-se sua patrocinadora master, enquanto no ano passado a Haas também utilizou uma pintura exclusiva com flores de cerejeira em Suzuka.

Foto de: Motorsport.com Japan

Isso ocorre após um forte início da campanha de 2026 para a Haas, que está em quarto lugar no campeonato depois que Oliver Bearman marcou pontos nos GP da Austrália e da China.

Antecipando o fim de semana, o chefe da equipe, Ayao Komatsu, disse: “O GP do Japão é mais uma de nossas corridas em casa, retornando nesta temporada com nosso parceiro titular, a Toyota Gazoo Racing".

Pintura da Haas F1 Team para o GP do Japão Foto: Haas F1 Team

“Portanto, é uma corrida realmente importante para nós. Estamos motivados para dar continuidade ao impulso que obtivemos nas duas primeiras corridas, e acho que a equipe está trabalhando muito, muito bem".

“Suzuka apresentará um desafio muito diferente de Xangai, mas, pelo menos até agora, em dois circuitos diferentes, conseguimos adaptar bem nossa abordagem para tirar o máximo proveito do nosso carro e dos pilotos".

“Nosso objetivo em Suzuka é focar novamente nos fundamentos e, então, tentar colocar os dois carros na zona de pontuação, é isso que almejamos. Também estou muito animado para ver todos os fãs japoneses quando revelarmos nossa pintura especial com o tema Godzilla em Tóquio".

Foto de: Haas F1 Team

“Esta colaboração é inédita e verdadeiramente empolgante; ela realmente mostra uma parte de quem somos como equipe e nossa identidade, então espero que os fãs gostem desta pintura divertida".

Isso segue o anúncio da Racing Bulls, que celebrará o lançamento de uma nova lata da Red Bull com uma pintura vermelha e branca, que também será o esquema de cores dos macacões dos pilotos e do uniforme da equipe.

Racing Bulls revela pintura especial em evento de drift da Red Bull em Tóquio

Foto de: Red Bull Content Pool

A Racings Bulls também revelou a pintura especial para a corrida de F1 no Japão. A equipe revelou a pintura, inspirada na nova lata da Red Bull Spring Edition (não lançada no Brasil), durante um encontro noturno de carros e festa do Red Bull Tokyo Drift no sábado.

O design, criado em colaboração com a calígrafa japonesa Bisen Aoyagi, apresenta um visual predominantemente branco com detalhes em vermelho cereja e caligrafia tradicional japonesa shodo.

“Trabalhando em estreita colaboração com Bisen Aoyagi, o foco foi no movimento e na expressão”, afirmou o comunicado à imprensa. “Sua caligrafia se estende tanto pelo carro quanto pelo uniforme da equipe, usando pinceladas ousadas para refletir o ritmo e o fluxo das corridas. A arte ‘Give You Wiiings’ está presente em todo o uniforme, unindo tradição e desempenho de uma forma que parece pensada, em vez de meramente decorativa".

Racing Bulls JapaneseGP Livery Foto de: Red Bull Content Pool

Os dois pilotos, Liam Lawson e Arvid Lindblad, estiveram presentes no evento, exibindo os uniformes que serão usados pela equipe no Circuito de Suzuka.

Após as duas primeiras etapas da temporada 2026, a Racing Bulls ocupa a sexta posição no campeonato de construtores, com 12 pontos. Lawson está atualmente em nono lugar no campeonato de pilotos, com oito pontos, e seu companheiro de equipe novato, Lindblad, está em décimo, com quatro pontos.

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