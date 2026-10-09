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F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara

Brasileiro disputa contra Leo Fornaroli e Ryo Hirakawa por uma vaga na categoria em 2027

Livia Veiga
Editado:
Oliver Bearman, Equipe Haas de F1

Oliver Bearman, Equipe Haas de F1

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A Haas ainda não tomou a decisão sobre quem será a dupla de Oliver Bearman em 2027. A equipe de Fórmula 1 já confirmou a saída de Esteban Ocon na próxima temporada, mas ainda tem em mãos três principais nomes: Rafael Câmara, Leo Fornaroli e Ryo Hirakawa.

Leia também:

Ayao Komatsu confirmou nesta sexta-feira à Sky Sports que a equipe parceira da Ferrari ainda não tomou a decisão final que fecha o mercado de pilotos para 2027.

"Não é segredo que temos testado vários pilotos por meio do nosso programa de testes TPC [teste com carros antigos], o que é algo incrível que podemos fazer hoje em dia graças à nossa colaboração com a Toyota", disse à emissora oficial da categoria na Europa.

Inclusive, a especulação envolvendo Hirakawa está fortemente relacionada ao seu apoio da Toyota, que é uma parceira financeira importante para a Haas.

Câmara, por seu lado, tem a academia de jovens pilotos da Ferrari lhe dando força para disputar essa vaga, enquanto Fornaroli é um talento da McLaren, que está batalhando por um assento para o italiano.

"Analisamos vários pilotos. Temos todos os dados, todos os relatórios, então teremos uma reunião final muito em breve e esperamos poder tomar uma decisão em breve".

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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