F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara
Brasileiro disputa contra Leo Fornaroli e Ryo Hirakawa por uma vaga na categoria em 2027
Oliver Bearman, Equipe Haas de F1
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
A Haas ainda não tomou a decisão sobre quem será a dupla de Oliver Bearman em 2027. A equipe de Fórmula 1 já confirmou a saída de Esteban Ocon na próxima temporada, mas ainda tem em mãos três principais nomes: Rafael Câmara, Leo Fornaroli e Ryo Hirakawa.
Ayao Komatsu confirmou nesta sexta-feira à Sky Sports que a equipe parceira da Ferrari ainda não tomou a decisão final que fecha o mercado de pilotos para 2027.
"Não é segredo que temos testado vários pilotos por meio do nosso programa de testes TPC [teste com carros antigos], o que é algo incrível que podemos fazer hoje em dia graças à nossa colaboração com a Toyota", disse à emissora oficial da categoria na Europa.
Inclusive, a especulação envolvendo Hirakawa está fortemente relacionada ao seu apoio da Toyota, que é uma parceira financeira importante para a Haas.
Câmara, por seu lado, tem a academia de jovens pilotos da Ferrari lhe dando força para disputar essa vaga, enquanto Fornaroli é um talento da McLaren, que está batalhando por um assento para o italiano.
"Analisamos vários pilotos. Temos todos os dados, todos os relatórios, então teremos uma reunião final muito em breve e esperamos poder tomar uma decisão em breve".
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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