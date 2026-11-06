Rafa Câmara estreia pela Haas neste final de semana no GP de São Paulo em Interlagos. O piloto substitui Esteban Ocon ao lado de Oliver Bearman e enfrentará uma grande pressão do público torcedor da Fórmula 1.

Em coletiva nesta sexta-feira (06), na qual o Motorsport.com Brasil esteve presente, Ayao Komatsu, chefe da Haas, fez questão de deixar claro que a primeira corrida do brasileiro com a equipe norte-americana não será encarada como um teste.

"Não considero este fim de semana um teste, porque a palavra 'teste' significa que ele precisa responder a alguma coisa, precisa entregar algo para a equipe. Não é esse o caso", explicou Komatsu em resposta a pergunta feita pelo Motorsport.com Brasil.

O chefe da equipe reconheceu que a estreia em casa, diante do público brasileiro, representa um desafio significativo para Câmara. Na avaliação de Komatsu, a situação é uma pressão extra que precisa ser administrada pela equipe.

"Rafa está fazendo sua estreia aqui, o fato de ser no Brasil, sua corrida em casa, não é uma vantagem para nós. Na minha visão, é apenas uma pressão adicional", afirmou.

Komatsu também lembrou que a Haas está envolvida em uma disputa acirrada com a Audi no campeonato de construtores, mas deixou claro que essa responsabilidade não deve ser transferida ao brasileiro, já que é apenas sua primeira corrida na F1.

"Nosso trabalho é simplesmente criar um ambiente sem nenhuma dessas pressões extras. [...] Quero muito administrar as expectativas aqui, e isso significa que não vou colocar nenhuma pressão sobre Rafa. É responsabilidade nossa", destacou.

Ao explicar por que se sentiu confortável em promover a estreia do brasileiro neste momento da temporada, Komatsu destacou principalmente a postura demonstrada por Câmara durante os testes realizados em Portimão.

Segundo o chefe da Haas, a maneira como o piloto administrou as condições variáveis e a pressão foi determinante para aumentar sua confiança.

"Foi muito impressionante. A maneira como ele se comportou, como lidou com toda a pressão e criou um ambiente que lhe permitiu se concentrar e ter desempenho. Tudo isso, além do tempo de volta que fez, que foi impressionante, mostrou uma postura muito madura", avaliou.

Komatsu também contou que conversou com Câmara ao longo dos últimos dias depois do 'caos' no México e que essas conversas reforçaram sua percepção positiva sobre o brasileiro.

Para o chefe da Haas, uma das principais qualidades do piloto é a capacidade de deixar as distrações de lado e concentrar sua atenção naquilo que está sob seu controle.

Em Portimão, mesmo com uma vaga na F1 em jogo e condições de pista que mudavam constantemente, Câmara não se deixou levar pela possibilidade de conquistar uma oportunidade na categoria.

"Ele não ficou pensando: 'Preciso produzir alguma coisa para conseguir uma vaga na F1'. Não se concentrou nisso. Concentrou-se naquilo em que é bom: a sensibilidade natural e incrível que tem ao volante", explicou.

Komatsu acrescentou que o brasileiro soube adaptar sua pilotagem às mudanças de condição sem perder a tranquilidade, demonstrando maturidade também no aspecto mental.

"Ele se concentrou apenas naquilo que podia entregar. Isso foi impressionante. E, se conseguirmos trazer a mesma mentalidade para cá, acredito que vamos conseguir", completou.

Komatsu admite dificuldade na decisão sobre a escalação

O chefe da Haas também reconheceu que definir quem ocuparia o carro no GP de São Paulo não foi uma escolha simples. Komatsu destacou o trabalho de Ryo Hirakawa no México, quando o piloto assumiu o carro com pouco tempo de preparação e conseguiu completar o fim de semana.

"Foi uma decisão difícil. Ele fez um trabalho fantástico no México, com pouquíssimo aviso prévio. Participar do TL1 e depois assumir o carro a partir do TL3, entregar uma classificação e uma corrida representa uma pressão enorme, um desafio enorme", afirmou.

Komatsu também elogiou o profissionalismo e a preparação do piloto, ressaltando que a dedicação demonstrada ao longo do tempo tornou a escolha ainda mais complicada.

"Quando a notícia chegou [da saída de Esteban Ocon], ele estava pronto. E então teve o desempenho que teve. Isso, naturalmente, torna minha decisão aqui mais difícil. Definitivamente, não foi uma decisão fácil", reconheceu.

O dirigente reforçou que suas escolhas foram tomadas considerando exclusivamente os interesses da equipe, sem deixar que questões pessoais interferissem no processo.

"Sempre que tenho uma decisão difícil para tomar, volto ao profissionalismo. Claro que não é fácil, mas pelo menos fico tranquilo comigo mesmo sabendo que cada decisão foi tomada dessa maneira", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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