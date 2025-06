F1: Haas visita passado e leva pintura especial para GP do Canadá

O GP do Canadá de 2025 será um momento especial para a Haas, já que será a 200ª corrida da equipe na Fórmula 1 e, para celebrar esse momento, eles anunciaram uma pintura especial para seus carros neste fim de semana.

A Haas entrou na F1 na temporada de 2016, tendo Romain Grosjean e Esteban Gutiérrez como dupla de pilotos. A estreia aconteceu no GP da Austrália, com uma corrida bem-sucedida, já que o VF-16 marcou um sexto lugar para o piloto francês.

Esse VF-16 combinava o cinza-claro com um cinza mais escuro, acrescentando toques de vermelho e preto em várias partes do carro, um design que eles tentarão 'imitar' neste fim de semana em Montreal como uma homenagem, embora com uma versão contemporânea. Além disso, os carros usados por Esteban Ocon e Oliver Bearman receberão os nomes dos atuais e antigos membros da equipe.

Em sua décima temporada na F1 e depois de sobreviver a muitos rumores de extinção ou venda, especialmente na era da COVID-19, a Haas F1 Team se estabeleceu como um membro regular do grid e suas 200 corridas são um claro reflexo disso.

Com mais ou menos sucesso, a equipe americana, criada por Gene Haas e até 2023 gerenciada por Guenther Steiner, que foi substituído por Ayao Komatsu, pode se orgulhar de ter marcado pontos regularmente desde o seu início, com exceção de várias temporadas em que os problemas financeiros se refletiram na pista, especialmente em 2021.

Até o momento, seu melhor resultado em 199 corridas foi um quarto lugar de Romain Grosjean no GP da Áustria de 2018, enquanto no campeonato mundial de construtores eles conseguiram terminar em quinto lugar naquele ano com um total de 93 pontos, o que continua sendo seu recorde.

Depois de uma mudança no alto escalão e na filosofia em 2023, a Haas parece ter começado a voltar aos trilhos, a caminho da frente do grid intermediário, onde tentará estar novamente neste fim de semana no Canadá.

