F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, confirmou que Isack Hadjar assinou um “contrato de longo prazo” com a equipe austríaca de Fórmula 1, apesar da confusão causada pelo próprio piloto.

A renovação do francês para a temporada 2027 foi anunciada oficialmente na quarta-feira (23), garantindo sua permanência pelo segundo ano consecutivo ao lado de Max Verstappen.

Promovido para a equipe principal em 2026 após um ano de estreia de destaque na Racing Bulls, conquistando um pódio em Zandvoort, Hadjar respondeu com um "não sei" ao ser questionado em Baku sobre a duração exata do seu novo contrato, já que a comunicação inicial mencionava renovação anual.

Quando a questão foi levada a Mekies no GP do Azerbaijão deste fim de semana, o francês disse: “Isack está na Red Bull há muito tempo. Isso significa que, sim, temos um contrato de longo prazo com ele, já que ele faz parte do nosso programa de juniores. Ativamos nossas opções para garantir a permanência dele em 2027".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto: Eric Le Galliot

Hadjar certamente se saiu melhor do que seu antecessor, Yuki Tsunoda, que se juntou a uma longa lista de pilotos que tiveram dificuldades ao lado de Verstappen após terminar em 17º no campeonato de 2025.

O francês, em seu segundo ano na F1, está em oitavo lugar no campeonato de 2026, com 71 pontos, apesar de ter perdido os últimos três GPs devido a uma lesão, tendo também conquistado o segundo pódio de sua carreira em Mônaco, em junho.

“Foi muito fácil”, disse Mekies sobre a decisão de renovar o contrato de Hadjar. “Discutimos isso algumas vezes aqui ao longo da temporada; ele teve um primeiro semestre muito, muito forte".

“Primeiro pela velocidade natural dele, depois pela maneira como se integrou à equipe. Logo nas primeiras semanas, ele se mudou para o Reino Unido, passava praticamente uma semana sim, uma semana não conosco em Milton Keynes e, não menos importante, pela maneira como progrediu ao longo das corridas".

“Nós realmente vimos ele se saindo um pouco melhor praticamente a cada fim de semana e, por isso, foi uma decisão muito, muito fácil de tomar".

O desafio de Hadjar agora é reduzir a desvantagem em relação a Verstappen. No confronto direto em classificações nesta temporada, o tetracampeão lidera por 12 a 3, acumulando 145 pontos no campeonato.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Caso ele não consiga fazer isso, no entanto, e o francês não tenha um bom desempenho em 2027, nada impediria a Red Bull de buscar outras opções para 2028.

Apurou-se que Hadjar e Verstappen, além da dupla da Racing Bulls, Arvid Lindblad e Liam Lawson, estão todos sob contrato com a Red Bull e livres para mudar de equipe a qualquer momento.

“O que esperamos que ele faça é continuar progredindo”, acrescentou Mekies. “Portanto, o que vimos nessa primeira parte da temporada foi ele melhorando sua velocidade — não apenas o feedback técnico, não apenas a maturidade, não apenas sua integração —, mas melhorando sua velocidade, como tem feito na primeira parte da temporada".

“É isso que gostaríamos que ele continuasse fazendo na segunda parte do ano e ao longo do próximo ano. Se ele fizer isso, sim, claro, ele vai ficar bem próximo do Max. Então, essas duas coisas andam juntas", concluiu.

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