F1: Hadjar atualiza sobre lesão e mira retorno na Itália
Piloto está "esperançoso" de que poderá voltar a correr já no próximo final de semana e evitar que Liam Lawson continue como seu substituto
Isack Hadjar está "esperançoso" de que poderá correr no fim de semana da Itália apesar da lesão que sofreu poucos dias antes do retorno das férias da Fórmula 1.
Hadjar sofreu a lesão durante as férias e, apesar de ter faltado a última corrida de F1 em Zandvoort, o piloto compartilhou que estava "recuperando rapidamente".
"Na verdade, é a minha primeira lesão em toda a minha existência, carreira, seja o que for", disse ele à Red Bull num vídeo dos bastidores do último GP da Holanda.
"É estranho estar no banco e não estou contente com isso, por mim e pela equipe. Obviamente, quero estar lá em todas as voltas".
Apontando para o punho imobilizado, acrescentou: "Não está inchado, o que é muito bom. É um bom sinal. Portanto, na verdade, está a recuperar rapidamente. Todos os dias tenho um pouco mais de mobilidade e estou esperançoso para Monza".
"Quanto ao Liam, nunca é fácil saltar de uma equipe para outra", disse o chefe de equipa Laurent Mekies.
O GP da Itália acontecerá entre os dias 4 e 6 de setembro. Nesta fase, nem a Red Bull nem Hadjar confirmaram oficialmente se ele voltará ao cockpit ao lado de Max Verstappen.
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