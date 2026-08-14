O desempenho inicial de Isack Hadjar na Red Bull impressionou o paddock, mas isso não o surpreendeu. Na opinião do piloto francês, ainda há muito espaço para melhorias na segunda metade da temporada 2026 de Fórmula 1, em especial um ponto relacionado ao tetracampeão e companheiro de equipe Max Verstappen.

Na metade da campanha de 2026, ainda se fala sobre uma vaga na Red Bull, mas não sobre a posição que tem sofrido maior pressão nos últimos anos. E esse talvez seja o maior elogio que Hadjar poderia receber após sua promoção na equipe principal da marca de bebidas energéticas.

Desde a saída de Daniel Ricciardo para a Renault, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda passaram por dificuldades no segundo assento da Red Bull em algum momento. Até agora, não houve nenhum sinal disso com Hadjar, e o francês de 21 anos pode considerar seu início de carreira um sucesso.

No entanto, Isack revelou que o próprio desempenho não o surpreendeu. Ele já havia dito no ano passado que a reformulação completa do regulamento técnico representaria a melhor oportunidade para dar o salto para a Red Bull, e agora sente que isso se confirmou.

“Na verdade, não me surpreendi este ano, para ser sincero. Tenho pilotado em alto nível, definitivamente melhor do que no ano passado”, disse Hadjar quando questionado pelo Motorsport.com. “Isso é normal, porque é minha segunda temporada. Ainda não tenho muita experiência, mas estou melhorando um pouco".

Isso também se reflete nos dados. Números mostram que Hadjar ficou até agora atrás de Verstappen por uma média de 0s237 na classificação, uma margem menor do que a de seus antecessores no segundo assento da Red Bull.

Isack Hadjar carece de ritmo no domingo Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Vale ressaltar que Verstappen acredita que pilotos como ele têm menos capacidade de fazer a diferença sob os regulamentos atuais, mas o fato é que Hadjar tem apresentado um desempenho muito forte aos sábados até agora.

No entanto, Hadjar identificou uma área clara em que ainda precisa melhorar em relação a Verstappen na segunda metade da temporada: o ritmo de corrida.

“Eu diria que o Max tem sido muito impressionante aos domingos, em todos os aspectos”, explicou o francês. “Acho que meu ritmo por volta tem sido muito bom, mas a forma como ele administra as corridas está em outro nível. É nisso que estou me concentrando e trabalhando".

Os números confirmam essa percepção. Enquanto a diferença de Hadjar nas classificações é de pouco mais de dois décimos, a diferença em termos de ritmo de corrida tem sido maior. Em média, Hadjar perdeu 0s490 por volta para Verstappen nos domingos, o que ressalta que é, de fato, nesse aspecto que ainda há mais espaço para melhorias.

O feedback de Hadjar sobre a Red Bull está alinhado com o de Verstappen

Um ponto positivo é que o feedback de Isack Hadjar coincide com o de Max Verstappen Foto: Liam Fabre

Além de sua própria curva de aprendizado, Hadjar acredita que a Red Bull, como equipe, também ainda tem muito trabalho a fazer. Isso ficou evidente mais uma vez no GP da Hungria, onde o jovem piloto da Red Bull nunca se sentiu realmente à vontade no RB22.

“Não conseguimos encontrar o ponto ideal nem deixar o carro em condições de ser pilotado por mim. Isso não foi possível durante todo o fim de semana. No papel, a Hungria parecia ser uma pista que nos favoreceria, e eu estava confiante, mas o carro simplesmente não ganhou vida".

Um ponto positivo, no entanto, é que o feedback de Hadjar coincide com o de Verstappen. Isso não é apenas benéfico para o departamento técnico liderado por Pierre Wache, mas também é bom para o próprio Hadjar.

“Sim, é tranquilizador, digamos assim. Caso contrário, eu estaria realmente me questionando. Então, sim, essa é uma boa notícia. Acho que isso também mostra por que a diferença na classificação é sempre tão pequena", concluiu.

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