F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão
Piloto francês não gostou da corrida em Suzuka, para dizer o mínimo
Isack Hadjar afirmou que seu carro da Red Bull estava tão difícil de pilotar ao ponto de ser perigoso no GP do Japão de Fórmula 1 .
Depois de se classificar em oitavo em Suzuka, Hadjar perdeu três posições nas duas primeiras voltas, o que “foi péssimo”, terminando em 12º lugar.
Questionado sobre o resultado ruim, o francês disse: “Isso não representa nem 1% do quão ruim foi essa corrida. Então, não é nada demais. Só preciso entender por que essa situação com a bateria, e tão cedo. Porque eu estava confortável em oitavo. O plano era disputar com o Pierre [Gasly], o que estávamos fazendo, e tudo se esvaiu com a bateria vazia. E aí você fica simplesmente sem força".
Hadjar ainda tinha uma chance razoável de pontuar na 11ª posição, mas encontrou forte resistência do novato da Racing Bulls, Arvid Lindblad, que recebeu uma bandeira preta e branca (de último aviso) por se deslocar durante a frenagem antes da chicane – o que o piloto da Red Bull classificou como “não muito útil para nós dois, mas tudo bem, ele é jovem”.
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Em seguida, Hadjar estava entre os pilotos que fizeram pit stop antes da intervenção do safety car, o que o fez cair para a 13ª posição. Ele ultrapassou Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto para recuperar a 11ª posição, aproveitando suas disputas com os Audis, mas acabou sendo ultrapassado novamente pelo alemão e, portanto, terminou em 12º.
“Não tínhamos um bom ritmo de qualquer maneira”, lamentou Hadjar no Canal+. “Isso era esperado, mas foi pior do que no início do fim de semana. Estava realmente, realmente difícil de pilotar – era até perigoso. Então, foi complicado".
E com a F1 entrando em um intervalo de cinco semanas após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, Hadjar tem poucos motivos para otimismo.
“O único ponto positivo agora é que consigo pilotar o carro rápido. Mas não temos nenhuma pista de como podemos tornar o carro rápido”, disse ele de forma concisa, tendo somado apenas quatro pontos nas três primeiras etapas da temporada.
Reportagem adicional de Jake Boxall-Legge
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