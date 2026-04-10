O RB22 tem sido alvo de críticas por parte da dupla da Red Bull, mas a equipe está trabalhando para torná-lo mais leve e recuperar o desempenho, melhorando também a carga aerodinâmica e o equilíbrio. Uma dessas críticas vem de Isack Hadjar, que está em seu primeiro ano como piloto do time principal da marca de bebidas energéticas na Fórmula 1.

A segunda era de ouro da Red Bull parece ter chegado oficialmente ao fim este ano. É verdade que, em 2025, em Milton Keynes, a equipe não conseguiu aumentar a coleção de troféus conquistado em apenas 20 anos de Fórmula 1, mas Max Verstappen esteve a um passo do pentacampeonato, perdendo-o por apenas 2 pontos após uma recuperação espetacular.

Com o fim da era dos carros com efeito solo, a equipe austríaca enfrentou dificuldades com o carro deste ano, o RB22. Uma situação que decorre também do fato de terem desenvolvido o RB21 até o fim, na tentativa de conquistar o título de pilotos de 2025.

Quem admitiu tudo isso foi o chefe de equipe Laurent Mekies, que se viu diante de uma situação difícil de prever. As baixas expectativas recaíam sobre a unidade de potência Red Bull-Ford. Em vez disso, ela teve um desempenho muito melhor do que o previsto, enquanto o RB22 é o que decepciona.

A falta de downforce e um grande desequilíbrio estão tornando a vida bastante complicada para o tetracampeão mundial e para Hadjar.

A esse respeito, o francês, que vem se saindo bem ao lado de Verstappen, foi quem ofereceu o panorama mais claro das dificuldades que a equipe está enfrentando para extrair o potencial do RB22.

“Há muita diferença entre o RB21 e o carro deste ano. É completamente novo. Acho que o monoposto do ano passado era muito rápido. Era difícil de pilotar, mas rápido. Nosso carro atual é difícil de pilotar e lento. Portanto, precisamos de mais eficiência".

“Volta após volta, sessão após sessão, você tem que adivinhar o que vem pela frente. Não é legal continuar assim. Ainda não entendemos em que direção seguir".

“Não temos carga. A questão é essa. Somos obrigados a seguir uma direção, depois imediatamente outra. O equilíbrio muda rapidamente".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

O RB22 nasceu com excesso de peso e, desde os testes, a Red Bull já sabia que teria de se esforçar muito nas primeiras corridas, especialmente depois de perceber o desempenho dos carros adversários (Mercedes, mas também a Ferrari e, não menos importante, a McLaren).

“No início, partimos de Melbourne pensando que estávamos a um segundo da Mercedes e a meio segundo de distância; acho que a maior diferença em Melbourne foi que a McLaren parecia estar ao nosso alcance”, declarou Mekies após o GP do Japão.

“E, de fato, Max subiu da vigésima posição até ultrapassar o que era o primeiro McLaren, creio eu, pilotado por Norris. Depois, vimos essa diferença aumentar consideravelmente na China. E vocês nos viram começando a quebrar a cabeça lá em relação ao equilíbrio e às características do carro”.

“E depois, no Japão, na sexta-feira e no sábado, a situação não parecia nada animadora. E certamente não há nada para comemorar hoje, mas em termos de diferença geral em relação à concorrência, a situação não parecia muito diferente da de Melbourne, com um segundo de atraso em relação ao melhor e meio segundo em relação à melhor Ferrari".

"Mas agora a McLaren está no mesmo nível. Portanto, estamos muito distantes. Essa é a realidade. E acho que é uma combinação de desempenho básico, seja em Melbourne ou aqui. Portanto, ainda há trabalho a ser feito. E um aspecto é que não estamos conseguindo extrair o suficiente do pacote e oferecer algo com que o Max possa acelerar."”

“Não estou sugerindo que seja uma questão de ajuste. Só estou dizendo que há algo com que estamos lutando, com aquele carro, que se soma à nossa falta de desempenho básico. Agora, tentar resolver esse tipo de questão complexa e tentar compreender os limites complexos é o nosso negócio principal".

“Portanto, por mais difícil que seja estar atrás das equipes de ponta como neste momento, é exatamente para isso que serve nosso sistema: ir ao fundo de limitações complexas como essa e identificá-las com precisão, para então desenvolver soluções capazes de mitigá-las e melhorar. E mesmo que agora a situação seja difícil, tenho plena confiança de que isso é exatamente em que nossa equipe se destaca".

Nos últimos dias, surgiram várias especulações sobre a posição de Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull e criador do RB22, que tanto está fazendo Verstappen e Hadjar sofrerem. A equipe, no entanto, tem total confiança no engenheiro e, já em Miami, os carros da equipe devem dar sinais mais encorajadores após uma primeira redução de peso e outras intervenções aerodinâmicas.

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