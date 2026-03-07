F1 - Hadjar celebra ausência de pressão na Red Bull: “Posso me dar ao luxo de cometer alguns erros”

Isso pode ser apenas um dado isolado, visto que o GP da Austrália é apenas a primeira etapa da temporada de Fórmula 1 de 2026, mas Isack Hadjar é o primeiro piloto a liderar sobre Max Verstappen em um confronto direto na classificação desde Daniel Ricciardo no início da temporada de 2017.

Isso se deve à eliminação de Verstappen no Q1 em Melbourne, possivelmente devido a uma falha técnica. A Red Bull ainda está tentando entender completamente o que aconteceu, disse o chefe da equipe, Laurent Mekies. Independentemente disso, Hadjar aproveitou a oportunidade e conquistou a terceira posição no grid de Albert Park, atrás das imbatíveis Mercedes.

Após os sucessivos companheiros de equipe de Verstappen não terem conseguido igualar seu desempenho, com Liam Lawson e Yuki Tsunoda visivelmente sofrendo com a pressão na Red Bull no ano passado, os primeiros comentários de Hadjar apontam para um estado de espírito positivo enquanto ele se adapta à equipe principal.

“Sinceramente, foi uma sessão muito tranquila”, comentou o franco-argelino. “Não houve nenhum drama da minha parte.”

“Além disso, acho que é a primeira vez, em minha curta carreira na F1, que consigo melhorar o tempo volta após volta, mesmo com pneus usados. Então, eu estava apenas me preparando para isso. Fizemos um ótimo trabalho sendo consistentes na gestão da distribuição de energia ao longo da volta, o que foi muito mais consistente do que ontem, quando foi bem ruim.”

“É a primeira vez na minha carreira que é tão fácil colocar um carro entre os 10 primeiros, então todo o processo fica muito mais fácil. Você se prepara de maneira que pode se dar ao luxo de cometer alguns erros. Então, sim, em termos de pressão, não foi muito alta e isso foi bom.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Hadjar lamentou a impossibilidade de comparar seu desempenho com o de Verstappen após o acidente do holandês no início da sessão: “Posso estar em P3, mas se Max tivesse conseguido correr a sessão inteira, não sei se eu estaria aqui. É uma pena. Quero me comparar com os melhores e hoje isso não aconteceu, então faremos isso na próxima vez, na China.”

Inicialmente, a possibilidade de Hadjar superar tanto a McLaren quanto a Ferrari na classificação não parecia viável, já que ele foi o quinto mais rápido no Q1 e no Q2.

“Não estamos realmente em posição de lutar pelo top 3”, avaliou o piloto da Red Bull. “Senti que a Ferrari e a McLaren estavam um pouco à minha frente, mas fomos nos preparando para isso durante toda a sessão e aquela última volta foi muito boa.”

“No momento, sabemos qual é a nossa fraqueza. Temos um carro confiável, o que é positivo, mas estamos pecando no desempenho puro neste momento.”

Hadjar ainda estava 0s785 atrás do pole position George Russell, quando a supremacia da Mercedes se consolidou com a dobradinha, então o piloto tem pouca esperança de desafiar as ‘Flechas de Prata’ na corrida.

Questionado se poderia fazer algo em relação à Mercedes, Hadjar respondeu: “Sim, largar melhor, mas aí... eles estão muito rápidos no momento. Então, quero manter minha posição. Um segundo pódio seria bom [após o terceiro lugar no GP da Holanda de 2025 com a Racing Bulls].”

“Mas, simplesmente não temos o ritmo necessário para vencer.”

