A largada do GP da Austrália da Fórmula 1 foi adiada depois que o piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar, bateu na volta de aquecimento. O piloto foi consolado pelo pai de Lewis Hamilton, Anthony, enquanto voltava para o paddock.

O piloto novato acelerou forte na curva 2 em uma tentativa de aquecer os pneus, girando os traseiros e, em seguida, mandando o carro para o muro. A lateral do carro bateu no muro, causando danos ao conjunto da asa traseira e encerrando sua primeira corrida de Fórmula 1 antes mesmo de começar.

Esse foi um começo abaixo para o francês, que estava ansioso pela corrida no molhado após uma boa classificação da equipe irmã da Red Bull. O piloto parecia estar ileso e conseguiu sair do carro sem ajuda.

Isack Hadjar, acidente da RB F1 Team Foto de: Bryn Lennon - Fórmula 1

Ao falar com a mídia, incluindo o Motorsport.com, Hadjar desabafou após o acidente: "Estou envergonhado e sinto muito pela equipe".

"Quer dizer, eu exagerei, deslizei demais a traseira e, quando perdi o carro, tentei salvá-lo e era apenas um passageiro. Foi tudo muito, muito rápido".

Ao voltar para o paddock, Anthony Hamilton, pai de Lewis Hamilton, estava lá para abraçar o piloto. Visivelmente emocionado, o piloto recebeu palavras de apoio de Hamilton.

Falando sobre o fato de Antony Hamilton tê-lo consolado, ele acrescentou:

"É muito importante saber que ele sabia onde eu estava. Como eu estava me sentindo mal, ele ter ido me ver no pior momento de todos os tempos foi muito bom. Agradeço muito por isso".

"Só preciso manter minha cabeça erguida e provar meu valor. Fui bem ontem. Estou furioso, quero dizer, esses erros podem acontecer, mas quebrar o carro tão cedo na temporada realmente parte meu coração. Lamento muito pela equipe".

"Estou perdendo mais experiência. Meu primeiro GP, perdendo uma pista molhada. Gostaria de poder estar pilotando agora."

De olho na China, Hadjar está ansioso para voltar à pista: "Estou realmente ansioso para estar em Xangai. Acho que a velocidade está aqui, então mal posso esperar para ir para a pista".

Falando sobre sua primeira corrida de F1 em sua temporada de estreia, Hadjar explicou anteriormente:

"Sinto a pressão que coloco sobre mim mesmo para ter um bom desempenho, mas a pressão externa sempre será um pouco menor do que isso", disse Hadjar. "A pressão que você tem para chegar à F1 é mais difícil, porque agora que estou na F1 serei julgado apenas pelo meu desempenho dentro da equipe. Na Fórmula 2, Fórmula 3, há muitos aspectos que você não pode controlar."

O chefe de equipe, Laurent Mekies, também comentou: "Nós realmente tentamos isolá-lo de todo o barulho externo", disse à Sky Sports F1.

"É importante que ele dê as voltas, que se sinta confortável no carro e que faça as coisas passo a passo. É um fim de semana longo, é uma temporada longa. Então, nós realmente tentamos garantir que ele se sinta à vontade com o carro".

