F1 - Hadjar crava: "Se não tivesse ficado fora por três provas, seria segundo no grid" de Baku

De volta às pistas após se recuperar de uma lesão no punho, Isack Hadjar conquistou o quarto lugar no grid de largada para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O francês da Red Bull, no entanto, afirmou que poderia ter alcançado a primeira fila em Baku se não tivesse desfalcado a equipe nas últimas três etapas.

“Nada de extraordinário”, disse Hadjar sobre sua sessão à imprensa, incluindo o Motorsport.com. “Só sinto que preciso de mais voltas no carro para realmente ficar em segundo no grid. A diferença para os primeiros é bem pequena".

O tempo de Hadjar no Q3 (1m43s500) foi apenas 0s137 mais lento que o de Charles Leclerc, que terminou em segundo na sessão — com a diferença para o pole George Russell grande demais para que qualquer outro pudesse realisticamente afirmar que estava na disputa pela posição de honra. O francês também foi mais rápido que o companheiro de equipe Max Verstappen, que terminou em oitavo na sessão.

“Estou satisfeito com meu desempenho. Se eu tivesse corrido nas últimas três provas, com certeza estaria em segundo no grid. Só acho que é uma pista difícil de voltar depois de dois meses".

O GP do Azerbaijão desta semana é o primeiro do francês desde a corrida na Hungria, no final de julho — ele perdeu as corridas em Zandvoort, Monza e Madri devido a uma lesão no punho — e ele ressaltou que optou intencionalmente por recuperar a confiança ao longo dos treinos.

“Para mim, eu disse a mim mesmo que era obrigatório não bater no muro nem em nada. Para um retorno, não faz sentido correr muitos riscos, para ser sincero. Então, eu realmente pilotei um pouco abaixo do limite durante todo o fim de semana em trechos bem apertados. Acho que simplesmente dei esse passo natural na Q3".

“Estava com tudo sob controle e passei a me divertir no final do Q2, quando passei a arriscar mais, travei pneus e saí da pista pela primeira vez. Foi uma abordagem inteligente”.

Hadjar também destacou que percebeu como seu carro da Red Bull havia mudado desde a última vez que esteve pilotando — embora tenha admitido que a Mercedes ainda estava fora do alcance dele e de sua equipe na sexta-feira.

“O carro se comporta melhor nas curvas do que quando eu o deixei em Budapeste”, continuou Isack. “Definitivamente, melhoramos o equilíbrio. Só o comportamento do carro logo de cara, na primeira volta de ontem, eu pensei: ‘isso é melhor do que simplesmente...’"

“A Mercedes é simplesmente rápida nas retas, tipo, muito rápida mesmo. Não é que eles não sejam rápidos nas curvas — eles continuam sendo os mais rápidos —, mas é que, quando você está na reta do setor três, a gente tem muita dificuldade".

O quarto lugar no Azerbaijão é o melhor resultado de Hadjar no quali desde a estreia da temporada em Melbourne, onde ele largou em terceiro no grid.

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