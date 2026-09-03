F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

Isack Hadjar sofreu uma fratura no punho poucos dias antes do GP da Holanda, no retorno da Fórmula 1 após as férias. O piloto ficou fora da corrida em Zandvoort, sendo substituído por Liam Lawson, que também promoveu o retorno de Yuki Tsunoda na Racing Bulls.

Depois de passar por mais um exame na última quarta-feira (02), o companheiro de Max Verstappen, mais uma vez, não recebeu o 'ok' médico para participar do fim de semana em Monza.

Essa situação trouxe questionamentos sobre os próximos dias de Hadjar, já que o GP da Espanha, em Madri, acontece logo depois da corrida na Itália. Com pouco tempo para que a situação mude completamente, não há tempo hábil para a recuperação completa.

Segundo informações do jornal francês L'Équipe, Hadjar não está sendo considerado para correr na estreia de Madri no calendário da F1.

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