F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho
Piloto não recebeu a liberação para correr neste fim de semana em Monza por conta da lesão
Foto de: Speedpictures
Isack Hadjar sofreu uma fratura no punho poucos dias antes do GP da Holanda, no retorno da Fórmula 1 após as férias. O piloto ficou fora da corrida em Zandvoort, sendo substituído por Liam Lawson, que também promoveu o retorno de Yuki Tsunoda na Racing Bulls.
Depois de passar por mais um exame na última quarta-feira (02), o companheiro de Max Verstappen, mais uma vez, não recebeu o 'ok' médico para participar do fim de semana em Monza.
Essa situação trouxe questionamentos sobre os próximos dias de Hadjar, já que o GP da Espanha, em Madri, acontece logo depois da corrida na Itália. Com pouco tempo para que a situação mude completamente, não há tempo hábil para a recuperação completa.
Segundo informações do jornal francês L'Équipe, Hadjar não está sendo considerado para correr na estreia de Madri no calendário da F1.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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