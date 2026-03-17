F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, tem sido o piloto mais crítico às novas regras da categoria máxima do automobilismo, tendo afirmado após o GP da China que quem gosta dos regulamentos deste ano "não entende nada de corridas".

Porém, seu novo companheiro de equipe, o franco-argelino Isack Hadjar, tem uma opinião diferente. “Não posso dizer que não gosto das novas regras", afirmou o jovem após a etapa de Xangai, na qual ele terminou em oitavo -- Verstappen, por sua vez, abandonou após problema de confiabilidade na Red Bull.

“As corridas estão, na verdade, indo muito bem. Só que, nas voltas de qualificação, quando você pisa no acelerador na reta, é um pouco frustrante ver o carro tentar carregar a bateria em vez de acelerar", ponderou Hadjar.

“Na minha opinião, um carro de corrida deve atingir sua velocidade máxima ao chegar ao final da reta. Mas, embora seja um pouco chato perder essa sensação de velocidade, as corridas, no geral, estão sendo emocionantes", arrematou Isack. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 2026.

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