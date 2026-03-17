Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Fórmula 1
GP da China
F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira

F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

Fórmula 1
GP da China
F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

Fórmula 1
F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

MotoGP - Moreira relembra ajuda de Barros no início da carreira: "Foi uma boa pessoa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Moreira relembra ajuda de Barros no início da carreira: "Foi uma boa pessoa"
Fórmula 1 GP da China

F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

“Um carro de corrida deve atingir sua velocidade máxima ao chegar ao final da reta, mas, embora seja um pouco chato perder essa sensação de velocidade, as corridas estão indo muito bem"

Ezel Tan
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, tem sido o piloto mais crítico às novas regras da categoria máxima do automobilismo, tendo afirmado após o GP da China que quem gosta dos regulamentos deste ano "não entende nada de corridas".

O editor recomenda:

Porém, seu novo companheiro de equipe, o franco-argelino Isack Hadjar, tem uma opinião diferente. “Não posso dizer que não gosto das novas regras", afirmou o jovem após a etapa de Xangai, na qual ele terminou em oitavo -- Verstappen, por sua vez, abandonou após problema de confiabilidade na Red Bull.

“As corridas estão, na verdade, indo muito bem. Só que, nas voltas de qualificação, quando você pisa no acelerador na reta, é um pouco frustrante ver o carro tentar carregar a bateria em vez de acelerar", ponderou Hadjar.

“Na minha opinião, um carro de corrida deve atingir sua velocidade máxima ao chegar ao final da reta. Mas, embora seja um pouco chato perder essa sensação de velocidade, as corridas, no geral, estão sendo emocionantes", arrematou Isack. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 2026.

CHEGOU A HORA: Tudo da MotoGP em GOIÂNIA! Diogo Moreira EXCLUSIVO sobre correr em casa, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Principais comentários

Mais de
Ezel Tan

Ecclestone: "Em breve haverá um acidente grave" na F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Ecclestone: "Em breve haverá um acidente grave" na F1 em 2026

F1: Ecclestone adverte Mercedes sobre polêmica dos motores de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ecclestone adverte Mercedes sobre polêmica dos motores de 2026

F1: Red Bull passa por mudanças profundas na gestão interna; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull passa por mudanças profundas na gestão interna; entenda

Últimas notícias

F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Fórmula 1
GP da China
F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc