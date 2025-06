Isack Hadjar terminou nos pontos em três finais de semana consecutivos na Fórmula 1, com excelentes desempenhos, o que lhe rendeu elogios do sempre crítico Helmut Marko. Mais tarde, o nome do jovem talento foi associado ao segundo carro da Red Bull, uma vez que a performance e Yuki Tsunoda não tem sido brilhante.

Hadjar sofreu um acidente na volta de apresentação em Melbourne e recebeu apoio do mentor e ídolo Lewis Hamilton, bem como do pai do heptacampeão. No entanto, ele revelou agora que não precisa mais do apoio adicional.

"Ele não me dá muitos [conselhos] porque ainda somos rivais. Se eu precisar de conselhos, vou pedir, mas não preciso de ajuda. Não gosto de pedir ajuda. Prefiro aprender por conta própria", disse o piloto da Racing Bulls.

Como é sabido, Hamilton e Carlos Sainz estão tentando encontrar a antiga forma com uma nova equipe, mas até agora não tiveram muito sucesso. Vendo as dificuldades do britânico, Hadjar destacou uma grande diferença em sua estreia, com o jovem dizendo que os pilotos mais experientes enfrentam mais dificuldades na adaptação devido aos hábitos adquiridos ao longo dos anos.

"Sim, há casos em que o piloto já está há anos no mesmo carro, com certos hábitos, e aí a mudança é muito mais brusca. Eu não tenho esses hábitos, entende?", comentou Hadjar, fazendo referência ao fato de este ser o primeiro ano e a primeira equipe dele na F1.

"Estou em um carro de F1, um ano antes estava em um carro de F2 e antes disso estava em um carro de F3. Portanto, estou sempre mudando, sempre me adaptando. Não tenho hábitos e o hábito é o pior inimigo", finalizou.

