Isack Hadjar foi avisado de que a entrada na Red Bull poderia "destruir" sua carreira na Fórmula 1. Durante o Sky Sports F1 Show, Simon Lazenby, Karun Chandhok e David Croft discutiram a situação atual da equipe de Milton Keynes, que luta para encontrar um companheiro de equipe adequado para o tetracampeão Max Verstappen.

Depois de demitir Sergio Pérez no final de 2024, a Red Bull contratou o novato Liam Lawson para 2025. No entanto, depois de apenas dois finais de semana de corrida, o neozelandês foi substituído por Yuki Tsunoda. Desde que assumiu o cargo antes do GP do Japão, Tsunoda também tem tido dificuldades para extrair desempenho do RB21.

Durante anos, muitos argumentaram que os carros da Red Bull foram construídos para se adequar ao estilo de pilotagem de Verstappen, o que significa que muitos pilotos bem-sucedidos em outras equipes tiveram dificuldades para igualar ou até mesmo chegar perto do nível de desempenho do holandês, como vimos nesta temporada.

Agora, com os rumores de que Verstappen pode estar procurando um carro mais competitivo, bem como o fato de que ele está perigosamente perto de ser suspenso de uma corrida depois de acumular 11 pontos de penalidade do limite de 12 pontos em um ano, as perguntas agora estão sendo feitas sobre o quão competitiva a Red Bull seria se não tivesse o tetracampeão.

Croft argumentou que a equipe poderia procurar um piloto que tivesse um estilo de pilotagem semelhante ao de Verstappen.

"Há um piloto que a Racing Bulls acha que tem um estilo muito semelhante ao de Max Verstappen", explicou Croft. "Acho que ele ainda não está pronto e, como eu disse, Yuki Tsunoda não está indo a lugar nenhum nesta temporada, mas será que Isack Hadjar é a resposta para os problemas deles?"

Isack Hadjar, Racing Bulls, teste da Pirelli em Barcelona Foto de: Pirelli

Lazenby foi rápido em intervir, respondendo: "Se eu fosse Isack Hadjar, estaria dizendo: 'não, não, não'. Estaria correndo disso no momento. Por que você potencialmente destruiria sua carreira, já que isso destruiu a carreira de todos os outros até agora? Alguns se recuperaram, estou pensando em Alex Albon, em Pierre Gasly até certo ponto, mas todos os outros..."

"Se eu fosse Isack Hadjar", acrescentou Chandhok, "tentaria me manter no lugar da Racing Bulls e depois tentaria um contrato com a Ferrari, Aston ou qualquer outro lugar que não fosse a Red Bull."

Croft sugeriu que o estilo de pilotagem de Hadjar pode facilitar sua vida com a equipe em comparação com alguns de seus antecessores. "Mas se Isack Hadjar é o mais parecido com Max Verstappen, então ele tem a tarefa mais fácil de se adaptar ao carro que foi projetado e desenvolvido mais ao gosto de Max", finalizou.

