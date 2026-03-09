Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

Pilotos estavam viajando juntos para o GP da China e uma fã confirmou a história

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Não é segredo que muitos dos pilotos usam voos comerciais para viajarem para o destino das corridas do calendário da Fórmula 1. Dessa vez, por exemplo, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar dividiram o mesmo avião para chegar em Xangai, porém os dois protagonizaram um momento engraçado e 'vazaram' informações.

Leia também:

Segundo uma fã que estava no mesmo voo, os dois pilotos estavam conversando sobre a possibilidade do cancelamento das corridas no Bahrein e Arábia Saudita por conta dos bombardeios no Oriente Médio.

Já sabemos que há grandes chances de as duas etapas serem canceladas e não serem substituídas, e, ao que tudo indica, Hadjar basicamente confirmou essa informação na conversa.

"Então, vocês podem ganhar duas corridas a menos!", teria dito o franco-argelino, segundo informações em uma publicação na rede social chinesa Xiaohongshu.

Segundo informações do SoyMotor, a notícia deve ser confirmada na próxima semana, após o GP do Japão. A Fórmula 2 e Fórmula 3, no entanto, seriam substituídas, para manter a mesma quantidade de corridas no calendário.

