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F1: Hadjar é liberado e volta à Red Bull no GP do Azerbaijão

Piloto retorna após ficar fora de três etapas por lesão no punho; Liam Lawson volta à Racing Bulls

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar está de volta à Red Bull. O francês foi liberado para disputar o GP do Azerbaijão deste fim de semana, encerrando um período de três corridas afastado da Fórmula 1 por causa de uma lesão no punho sofrida durante um treinamento nas férias.

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Hadjar não participa de uma prova desde o GP da Hungria, em julho. Durante sua recuperação, ele ficou fora das etapas da Holanda, Itália e Espanha, com a Red Bull optando por não acelerar seu retorno enquanto o piloto não estivesse completamente recuperado.

A ausência provocou uma mudança na formação das duas equipes da marca. Liam Lawson deixou temporariamente a Racing Bulls para assumir o carro de Hadjar ao lado de Max Verstappen, enquanto Yuki Tsunoda saiu da função de reserva para ocupar a vaga do neozelandês.

Liam Lawson, Red Bull

Liam Lawson, Red Bull

Photo by: Eric Le Galliot

Com Hadjar novamente apto a competir, a configuração habitual será retomada em Baku. O francês volta a formar dupla com Verstappen na Red Bull, Lawson retorna à Racing Bulls ao lado de Arvid Lindblad e Tsunoda reassume a função de piloto reserva.

A confirmação encerra semanas de cautela em torno da recuperação de Hadjar. O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, havia reiterado que a equipe só autorizaria o retorno quando o piloto estivesse completamente preparado para suportar as exigências de um fim de semana de F1.

Hadjar agora terá pela frente o circuito de rua de Baku para sua primeira corrida em quase dois meses. O GP do Azerbaijão será disputado neste sábado, com cobertura completa do Motorsport.com.

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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