Isack Hadjar explicou por que estaria aberto a uma mudança para a equipe da Red Bull na temporada 2026 da Fórmula 1, mas não em 2025.

No início da temporada, o novato afirmou que não tinha certeza se estava pronto para assumir o lugar ao lado do tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen, caso a oportunidade surgisse.

Mas, depois de conquistar seu primeiro pódio na F1 em Zandvoort no último fim de semana, o piloto francês se tornou o favorito para assumir a cobiçada posição em 2026.

"Para ser sincero, no início do ano, perguntaram-me se eu estava me sentindo pronto para entrar na Red Bull este ano. E a resposta ainda é não, porque não vejo sentido em fazer isso agora", explicou Hadjar quando perguntado pelo Motorsport.com na sessão de mídia do GP da Itália se seus sentimentos haviam mudado.

"Mas 2026 é uma questão diferente, porque é um novo começo para a equipe. Não haverá essa conversa sobre o segundo carro. Isso não aconteceria porque é um carro novo para todos. Você estará em uma fase em que precisará direcionar o carro para a direção certa. Portanto, não, acho que isso é realmente interessante".

Embora Hadjar não veja sentido em mudar para a Red Bull nesta fase da temporada, ele confirmou que está pensando nisso.

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Obviamente, é algo que tenho em mente. Faltam nove corridas para provar que posso continuar fazendo um trabalho muito bom", acrescentou.

A Red Bull optou por substituir Sergio Pérez no final de 2024 e contratou Liam Lawson para 2025. Mas depois de apenas dois finais de semana de corrida na Austrália e na China, Lawson foi rebaixado para a Racing Bulls e substituído por Yuki Tsunoda.

Desde que se juntou à Red Bull, Tsunoda marcou nove dos 214 pontos da equipe, embora não estivesse com a mesma especificação de carro que Verstappen até o GP da Áustria, em julho. O RB21 de Tsunoda agora é quase idêntico ao do holandês.

Em comparação, Hadjar está em 10º lugar na classificação de pilotos com 37 pontos e impressionou durante toda a sua temporada de estreia. Apesar disso, Hadjar confirmou que ainda não teve nenhuma conversa pessoal com Helmut Marko ou Mekies sobre uma promoção.

"Eu, pessoalmente, não tive [nenhuma conversa]", confirmou. "Sim [eu espero que eles comecem logo], mas, para ser honesto, não estou com pressa".

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!