O piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar, confessou que ainda "grita e xinga" no cockpit, mas evita apertar o botão do rádio. Depois de observar o desempenho do piloto franco-argelino na Fórmula 2, quando ele frequentemente gritava pelo rádio com a equipe, muitos previram um comportamento semelhante na temporada de estreia na Fórmula 1.

No entanto, Hadjar permaneceu calmo dentro de sua Racing Bull desde a estreia. Antes do GP do Canadá, perguntaram ao piloto de 20 anos o que ele havia feito, se é que fez alguma coisa, para progredir nessa área.

"Eu já disse isso antes. Ainda estou gritando e xingando, mas simplesmente não pressiono o [botão do] rádio. Portanto, ninguém sabe", explicou ele à mídia, incluindo o Motorsport.com. "Ainda tenho o mesmo caráter, não é algo que possa ser apagado. Eu simplesmente não aperto o botão, é muito fácil."

Ele continuou a falar sobre como administra as emoções dentro e fora do carro: "Como falei, dentro do carro, fiz progressos com meu polegar, mas fora dele, acho que nunca fui aquele tipo de piloto que sai do carro e joga coisas em alguém", acrescentou. "Fico bravo comigo mesmo. Então, acho que até agora vocês viram um piloto legal e isso é tudo".

Depois de nove corridas nesta temporada, ele está em nono lugar na classificação dos pilotos, com 21 pontos, o segundo maior entre os seis novatos (sete se incluirmos Jack Doohan). O desempenho de Hadjar até agora chamou a atenção do paddock, bem como do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, que o classificou como "o novato mais impressionante".

"Ele chega a um circuito que não conhece e, em três voltas, já está competitivo", acrescentou Marko, em entrevista ao The Inside Track. "Ele se classifica regularmente para o Q3 e isso é muito natural. Ele também provou sua personalidade - eu ouvi algumas de suas entrevistas, que foram muito engraçadas - e também mostrou muito senso de humor, inclusive sobre si mesmo. Ele sabe rir".

