F1 - Hadjar ironiza Kimi após toque na sprint: "Não entendo por que ele é 'agitado' assim se tem um foguete"; veja lance
“Queríamos entender como os pneus macios iriam se comportar, e com o assoalho do carro completamente destruído, não dá para trabalhar”, afirmou Isack; veja
Os primeiros pontos de Isack Hadjar com a Red Bull não chegaram na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 -- o franco-argelino ficou em 15º em Xangai. O piloto chegou a ter a chance de pontuar, mas a prova logo tomou um rumo difícil para ele.
Tendo largado melhor do que seu companheiro holandês Max Verstappen, para quem a largada foi desastrosa, ele acabou ficando à mercê de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, que também queria compensar sua largada fracassada. Só que o italiano mergulhou de forma agressiva demais no duelo com o competidor francês, causando danos à Red Bull do novo piloto da equipe taurina. Assista abaixo:
Antonelli, por sua vez, rapidamente se viu na mira dos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que lhe deram uma penalidade de 10 segundos. O italiano foi quinto, mas deixou Hadjar contrariado na sprint chinesa.
“Queríamos entender como os pneus macios iriam se comportar, e com o assoalho do carro completamente destruído, não dá para trabalhar”, lamentou Isack ao Canal+. “Não entendo por que ele está tão agitado assim, quando tem um foguete e vai recuperar posições de qualquer maneira...”.
Hadjar, Antonelli e todo o grid da F1 2026 volta à pista de Xangai às 4h (Brasília) deste sábado, quando se disputa a classificação para o GP da China. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa, no site e na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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