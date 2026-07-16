F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência
Francês confirmou posição de largada nesta quinta-feira em entrevista ao Canal+
Isack Hadjar largará do fundo do grid no GP da Bélgica de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps. O próprio piloto confirmou a informação nesta quinta-feira, véspera dos primeiros treinos da etapa, em entrevista ao Canal+.
A princípio, a razão pela qual Hadjar terá de largar do fim do grid são diversas mudanças na unidade de potência de seu carro.
Quando questionado sobre como abordaria o fim de semana sabendo que teria de largar tão atrás, o francês explicou: "O objetivo será focar no ritmo de corrida. Sabemos que será menos voltado para o desempenho na classificação. Provavelmente vamos largar em 22º [lugar], mas este é um circuito onde é possível ultrapassar. Muitas coisas podem acontecer. Temos um bom ritmo, então espero me divertir bastante no domingo".
Vale destacar que Hadjar não será o único piloto punido no grid no domingo, já que Lando Norris já sabe que receberá uma penalidade de 10 posições na largada. A McLaren optou por instalar uma nova unidade eletrônica — equipada com algumas das melhorias de confiabilidade introduzidas na Áustria — em seu motor Mercedes.
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