Red Bull confirmou que Liam Lawson irá substituir Isack Hadjar no GP da Holanda de Fórmula 1, após o francês lesionar o punho durante a pausa de agosto. Yuki Tsunoda irá assumir o carro do neozelandês na Racing Bulls no final de semana de Zandvoort.

Na manhã de quarta-feira (19), surgiram relatos de que Hadjar havia sofrido uma lesão no punho durante um treino na academia e, portanto, ficaria fora de Zandvoort, com uma decisão formal pendente.

Isso significa que Hadjar está impossibilitado de competir na pista que até agora lhe deu seu único pódio na F1, após conquistar o terceiro lugar para a Racing Bulls durante sua impressionante temporada de estreia em 2025.

"O piloto da Red Bull, Isack Hadjar, sofreu uma lesão no punho durante as férias de agosto que o impedirá de correr no GP da Holanda de 2026", confirmou a equipe em um comunicado compartilhado com o Motorsport.com.

"Daremos as boas-vindas ao retorno de Liam Lawson, que o substituirá no RB22 neste fim de semana. A equipe deseja a Isack uma rápida recuperação e agradece a Liam por assumir a vaga com tão pouco tempo de aviso".

Lawson agora terá a oportunidade de ser novamente companheiro de equipe de Max Verstappen, após ter feito isso nas duas primeiras etapas de 2025 antes de ser rebaixado de volta para a RB.

No entanto, o neozelandês de 24 anos impressionou na equipe irmã da Red Bull nesta temporada, ocupando a nona posição após 11 etapas, tendo pontuado em todas as corridas, exceto três até agora no ano.

Retorno de Tsunoda

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Esta notícia também significa o retorno à F1 do sucessor de Lawson na Red Bull, Yuki Tsunoda, que ficou sem vaga no grid de 2026 após ter dificuldades ao lado de Verstappen no ano passado.

"Como resultado da troca de pilotos, o piloto de testes e reserva Yuki Tsunoda correrá pela Racing Bulls em Zandvoort neste fim de semana, ao lado de Arvid Lindblad", acrescentou a Racing Bulls em um comunicado compartilhado com o Motorsport.com.

"Agradecemos tanto a Liam quanto a Yuki por sua adaptabilidade enquanto as equipes se preparam para o fim de semana e desejamos a Isack uma rápida recuperação".

O piloto de 26 anos, que conta com 111 largadas em GPs, tornou-se piloto reserva da Red Bull e agora fará dupla com o estreante Lindblad na sua antiga equipe, a Racing Bulls, para o último GP da Holanda antes de o circuito de Zandvoort sair do calendário.

Apurou-se que Tsunoda esteja em negociações para assumir uma vaga na IndyCar pela Meyer Shank Racing em 2027.

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