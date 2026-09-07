F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

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Companheiro de Max Verstappen sofreu uma lesão grave no punho poucos dias antes do retorno das férias

Livia Veiga
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Isack Hadjar sofreu uma grave lesão no punho poucos dias antes do retorno da Fórmula 1 após as férias de agosto e não competiu no GP da Holanda e GP da Itália. Nesta segunda-feira (07), a Red Bull confirmou que o piloto continuará fora do cockpit em Madri, na Espanha.

Leia também:

Para a corrida deste final de semana, a Racing Bulls confirmou em suas redes sociais que Yuki Tsunoda continuará como companheiro de Arvid Lindblad, assumindo o papel de piloto reserva.

Ao mesmo tempo, Liam Lawson se manterá ao lado de Max Verstappen para a corrida que fará a estreia no calendário da F1.

Em comunicado, a Red Bull confirmou que o punho de Hadjar ainda não está completamente recuperado e, por isso, ele ficará sem correr na etapa de Madri. No entanto, o piloto estará presente no paddock para acompanhar de perto as ações do fim de semana.

Este é o terceiro fim de semana que Hadjar ficará sem participar da competição desde a volta das férias. O piloto, atualmente, está na oitava posição na tabela do campeonato, tendo somado 71 pontos nas primeiras corridas.

 

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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