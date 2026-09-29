F1: Hadjar 'quebra silêncio' sobre lesão no punho em treino de boxe

A fratura no osso do punho sofrida por Isack Hadjar durante as férias de Verão obrigou a Red Bull e a Racing Bulls a reorganizarem suas formações de pilotos e tirou o francês de três etapas da Fórmula 1 (Zandvoort, Monza e Madri). De volta às pistas no GP do Azerbaijão e conquistando um terceiro lugar, o piloto quebrou o silêncio e confirmou que a lesão ocorreu durante uma sessão de treino de boxe.

A dúvida sobre se Hadjar voltaria ou não serviu de tema para as manchetes nas semanas seguintes, já que ele ficou de fora de Monza e Madri por recomendação do astro da MotoGP Marc Márquez – um homem que está acostumado a ter várias partes do corpo mantidas unidas por parafusos.

O motivo da lesão de Hadjar também foi alvo de intensas especulações. Em Zandvoort, fontes próximas à equipe revelaram que ele havia se machucado durante um treino de boxe, embora o próprio Hadjar só tenha confirmado isso abertamente depois de subir ao pódio em Baku no último fim de semana.

“Já faz um tempo”, disse ele na coletiva de imprensa pós-GP do Azerbaijão. “Me senti como se tivesse tido, tipo, umas férias de inverno [europeu, verão no Brasil] completas, o que não é bem o que a gente quer no meio da temporada. Então, sim, com certeza senti falta disso".

“Sabe, a adrenalina, aquelas voltas do Q3, a relargada e, sim, é bom estar de volta disputando com os outros pilotos. É o que eu adoro fazer. Então, espero usar um pouco mais a cabeça quando for lutar boxe da próxima vez".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Até a conquista do pódio nas ruas azeris, tanto o piloto quanto a Red Bull mantiveram discrição sobre os detalhes do acidente. Hadjar limitou-se a declarar no dia de mídia que seria “mais cuidadoso” no futuro, mas desmentiu as informações de que teria fraturado o escafóide.

“Tive uma pequena fratura na parte externa do punho, e o processo de recuperação é bastante demorado”, explicou. A declaração afasta os rumores iniciais, uma vez que o escafóide localiza-se na parte interna do punho, logo abaixo do polegar.

O prazo normal de recuperação prevê que o punho afetado fique imobilizado por seis semanas; portanto, Hadjar voltou ao cockpit na primeira oportunidade viável. É provável que ele continue sentindo desconforto por várias semanas.

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