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F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais

Piloto da Red Bull perderá cinco posições. Mais cedo, Lindblad também foi confirmado como um dos punidos do fim de semana

Markus Lüttgens
Markus Lüttgens
Editado:

Isack Hadjar e Arvid Lindblad terão punições no grid para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, depois que Red Bull e Racing Bulls decidiram instalar novos componentes das unidades de potência para a etapa em Sepang. Hadjar perderá cinco posições, enquanto Lindblad terá de largar do fundo do grid.

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No caso de Hadjar, a Red Bull confirmou a instalação de um novo motor de combustão interna. O carro do francês já havia ultrapassado anteriormente o limite permitido para o componente durante a temporada, o que faz com que a nova troca resulte em uma perda de cinco posições no grid.

A situação de Lindblad é mais complicada. A Racing Bulls instalará o quinto motor de combustão interna, o quinto turbocompressor e o quinto sistema de escapamento no carro do britânico. Como esta é a primeira vez que ele ultrapassa o limite permitido para esses componentes, as punições acumuladas farão com que largue do fundo do grid.

A escolha de Sepang para realizar as trocas também acontece em um circuito conhecido por oferecer possibilidades de ultrapassagem. O próprio Hadjar já havia afirmado antes da confirmação da mudança que acreditava ser possível recuperar posições caso a Red Bull apresentasse um bom ritmo de corrida.

Lindblad, por sua vez, chega à Malásia depois de se envolver em um incidente com Liam Lawson no Azerbaijão. O piloto afirmou que o episódio foi discutido internamente pela Racing Bulls e que já sabe o que deveria fazer de maneira diferente em uma situação semelhante.

“Eu já me desculpei e, para mim, o assunto está encerrado. Sei o que preciso abordar de forma diferente no futuro. Discutimos isso e agora estou totalmente focado na Malásia”, afirmou Lindblad.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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