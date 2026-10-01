F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais
Piloto da Red Bull perderá cinco posições. Mais cedo, Lindblad também foi confirmado como um dos punidos do fim de semana
Isack Hadjar e Arvid Lindblad terão punições no grid para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, depois que Red Bull e Racing Bulls decidiram instalar novos componentes das unidades de potência para a etapa em Sepang. Hadjar perderá cinco posições, enquanto Lindblad terá de largar do fundo do grid.
No caso de Hadjar, a Red Bull confirmou a instalação de um novo motor de combustão interna. O carro do francês já havia ultrapassado anteriormente o limite permitido para o componente durante a temporada, o que faz com que a nova troca resulte em uma perda de cinco posições no grid.
A situação de Lindblad é mais complicada. A Racing Bulls instalará o quinto motor de combustão interna, o quinto turbocompressor e o quinto sistema de escapamento no carro do britânico. Como esta é a primeira vez que ele ultrapassa o limite permitido para esses componentes, as punições acumuladas farão com que largue do fundo do grid.
A escolha de Sepang para realizar as trocas também acontece em um circuito conhecido por oferecer possibilidades de ultrapassagem. O próprio Hadjar já havia afirmado antes da confirmação da mudança que acreditava ser possível recuperar posições caso a Red Bull apresentasse um bom ritmo de corrida.
Lindblad, por sua vez, chega à Malásia depois de se envolver em um incidente com Liam Lawson no Azerbaijão. O piloto afirmou que o episódio foi discutido internamente pela Racing Bulls e que já sabe o que deveria fazer de maneira diferente em uma situação semelhante.
“Eu já me desculpei e, para mim, o assunto está encerrado. Sei o que preciso abordar de forma diferente no futuro. Discutimos isso e agora estou totalmente focado na Malásia”, afirmou Lindblad.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Hadjar 'quebra silêncio' sobre lesão no punho em treino de boxe
F1 - Hadjar crava: "Se não tivesse ficado fora por três provas, seria segundo no grid" de Baku
F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe
Últimas notícias
F1: Hadjar receberá punição de grid na Malásia; saiba mais
F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang
Verstappen confirma participação na etapa de Portimão do GT World Challenge, enfrentando nomes como Valentino Rossi
F1: "Nenhum piloto quer correr em Ímola", entrega Bottas
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários