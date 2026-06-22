Isack Hadjar refletiu sobre sua relação com o companheiro de equipe da Red Bull, Max Verstappen, após se juntar à equipe e ser o colega de garagem do tetracampeão de Fórmula 1.

A primeira temporada de Hadjar na F1, com a Racing Bulls, lhe rendeu uma promoção para a equipe de Milton Keynes, depois que pilotos anteriores tiveram dificuldades repetidas vezes para sequer chegar perto do nível de Verstappen – incluindo Liam Lawson e Yuki Tsunoda em 2025.

O desempenho de Hadjar tem sido animador até agora. Enquanto a supremacia de Verstappen sobre seus ex-companheiros de equipe era incontestável, o jovem francês já superou o holandês na classificação duas vezes e ficou a menos de 0s12 dele em outras quatro ocasiões.

O Motorsport.com perguntou a Hadjar se Verstappen costumava lhe dar conselhos ou se eles tinham uma relação mais de igual para igual.

“Ele definitivamente não me pede conselhos, mas se eu pergunto a ele, ele responde. Se eu precisar de informações, ele é muito aberto, muito gentil. Então, ele não esconde nada porque sabe que é forte", respondeu Isack.

Ainda assim, enfrentar Verstappen tem sido um grande desafio para Hadjar, que falou abertamente sobre o que é preciso para ao menos chegar perto.

“Simplesmente não dá tempo para ser preguiçoso, de verdade”, explicou. “É como se, toda vez que você entra na pista, ele fizesse uma volta no nível mais alto que você já viu, e você pensa: ‘Ok, preciso dar um grande salto aqui e ali’ – e é preciso muito de você para chegar nesse nível, ou pelo menos chegar perto disso".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Clive Mason / Getty Images

“Então, toda vez que estou na pista, sei que preciso me esforçar ao máximo, porque é superimpressionante".

A tentativa de igualar Verstappen resultou em alguns erros para Hadjar, que bateu no muro e abandonou o GP de Miami e também colidiu com uma barreira durante os treinos livres em Mônaco.

Questionado sobre como lida com os erros, Hadjar brincou: “O ideal é não repeti-los. Esse é o objetivo".

“Nem sempre é fácil, mas eu realmente não me importo. Sou jovem, estou no meu segundo ano, cometo os erros agora. Quando tiver um carro para ser campeão mundial, não vou cometer esses erros. Essa é a ideia".

“Mas estou mais focado no meu próprio desempenho. Posso me comparar aos melhores do grid. É nisso que estou concentrado no momento".

Colaboração de Ronald Vording

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