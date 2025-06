Isack Hadjar já falou sobre seus ídolos na Fórmula 1 mais de uma vez, citando Ayrton Senna e Lewis Hamilton como principais inspirações. Em entrevista ao podcast oficial da categoria, o piloto da Racing Bulls falou sobre o que mais admira em cada um deles e escolheu o favorito.

"Para mim, Senna é o piloto mais rápido de todos os tempos, mas o melhor de todos é Lewis Hamilton, o melhor da Fórmula 1 em geral. Mas o mais rápido, sem dúvida, é Ayrton, seja em condições secas, molhadas ou mistas", falou o franco-argelino ao Beyond The Grid. Hadjar não viu o brasileiro correr pessoalmente, pois nasceu em 2004, mas já deixou claro que o tricampeão é uma inspiração, tendo até mesmo o homenageado com um capacete especial no GP de Mônaco deste ano.

Ele também justificou o porquê acredita que Hamilton é o melhor: "Como piloto, Lewis, se você olhar para o ano passado, os domingos são todos sobre ritmo de corrida . A maneira como ele pode largar em 18º e acabar brigando com George quando começa muito mais acima, é essa a vantagem que ele tem sobre os companheiros de equipe. A maneira como consegue ultrapassar, as diferentes trajetórias para evitar o ar sujo. Seus domingos são muito poderosos".

Hadjar é frequentemente visto conversando com o heptacampeão em fins de semana de corrida e também falou sobre isso. "Conversamos muito e, às vezes, faço perguntas que gostaria de ter feito quatro ou cinco anos atrás, quando ele dominava a F1. Agora tenho a chance e posso conversar com ele. Falamos sobre futebol, especialmente quando Arsenal e PSG jogavam", finalizou.

