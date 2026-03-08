F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

Incidente vem após abandonos de Nico Hulkenberg, alemão da Audi, e Oscar Piastri, australiano da McLaren, antes mesmo da largada no circuito de Albert Park; o piloto da casa bateu na volta de instalação, enquanto companheiro de Bortoleto teve problema pré-grid

Redação Motorsport.com
Editado:
had

Piloto franco-argelino da Red Bull-Ford na Fórmula 1, Isack Hadjar abandonou o GP da Austrália na volta 13 de um total de 58. O competidor teve um problema na unidade de potência e teve de se retirar da disputa em Melbourne, etapa de abertura deste ano.

O editor recomenda:

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Companheiro de Bortoleto, Hulkenberg tem problemas e não larga na Austrália
Próximo artigo F1: Alonso abandona após dois stints na Austrália; Bottas também deixa a prova

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

F3
F3
Albert Park
F3: Pedro Clerot faz corrida combativa, fatura top 10 e pontua na Austrália

Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

F3
F3
Albert Park
Ugo Ugochukwu vence primeira na F3 em prova movimentada na Austrália; Clerot é 8º e Barrichello, 18º

Caio Collet estreia em ovais na Indy, no GP de Phoenix, entre os 20 melhores

Indy
Indy
Phoenix Raceway
Caio Collet estreia em ovais na Indy, no GP de Phoenix, entre os 20 melhores

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália