F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália
Incidente vem após abandonos de Nico Hulkenberg, alemão da Audi, e Oscar Piastri, australiano da McLaren, antes mesmo da largada no circuito de Albert Park; o piloto da casa bateu na volta de instalação, enquanto companheiro de Bortoleto teve problema pré-grid
Piloto franco-argelino da Red Bull-Ford na Fórmula 1, Isack Hadjar abandonou o GP da Austrália na volta 13 de um total de 58. O competidor teve um problema na unidade de potência e teve de se retirar da disputa em Melbourne, etapa de abertura deste ano.
